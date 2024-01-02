Посол СССР в африканских странах Георгий Тер-Газарянц скончался в возрасте 100 лет

В Москве ушёл из жизни советский дипломат и посол СССР в африканских странах Георгий Тер-Газарянц. Как сообщает SHOT, на момент смерти ему было 100 лет.

По информации телеграм-канала, советский государственный деятель умер 31 декабря, за несколько часов до наступления Нового года. Тело Георгия Тер-Газарянца нашла в его квартире, расположенной в столичном районе Якиманка, его 61-летняя дочь. По предварительным данным, смерть наступила из-за сердечного приступа, признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Тер-Газарянц был участником Великой Отечественной войны, затем занимал пост первого секретаря ЦК ЛКСМ Армении, а в 1973 году отправился в Африку: работал чрезвычайным и полномочным послом СССР в Сенегале, Гамбии и Зимбабве до 1987 года. Дипломат удостоился следующих наград: ордена Октябрьской революции, ордена Отечественной войны 1 степени, медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и медали "За оборону Кавказа".