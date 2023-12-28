Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Минобороны: Более 640 тысяч человек служат по контракту в ВС России

Медведев назвал разоружение ВСУ и смещение бандеровского режима целями СВО

Стало известно, в каких регионах могут продлить льготную ипотеку

Медведев: Переговоры с Украиной возможны, РФ их никогда не отвергала

Долина, Цискаридзе и Безруков вошли в список доверенных лиц Путина на выборах

Дмитрий Медведев назвал число контрактников, поступивших на службу с начала 2023 года

ЦИК уже получил документы восьми кандидатов от партий и шести самовыдвиженцев

У детей, снятых с поезда Москва – Симферополь, выявили грипп А

В Петербурге лишили паспортов РФ первых девяти человек по новому закону о гражданстве

Россия и США продлили программу перекрёстных полётов на МКС до 2025 года

В Тобольске нашли мёртвым депутата городской думы Владимира Егорова

28 декабря, 09:02
Депутат Владимир Егоров. Обложка © Vk / Тобольская городская дума

Депутат Владимир Егоров. Обложка © Vk / Тобольская городская дума

В Тобольске найден мёртвым депутат городской думы Владимир Егоров. Следователи устанавливают обстоятельства его гибели. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУСК по Тюменской области.

В Сети ранее появилась информация, что тело 46-летнего Егорова нашли 27 декабря днём во дворе дома на Кедровой улице.

Владимир Егоров был членом партии "Единая Россия", заместителем председателя Тобольской гордумы.

Умер бывший замсекретаря Совбеза Николай Рубанов
Умер бывший замсекретаря Совбеза Николай Рубанов

А ранее Лайф писал, что умер бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов, который возглавлял ведомство в лихих 90-х. Несмотря на болезнь, Купцов до последнего оставался на посту председателя Совета ветеранов московской полиции.

Авторы
Дарья Нарыкова
Дарья Нарыкова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!