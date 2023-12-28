В Тобольске нашли мёртвым депутата городской думы Владимира Егорова 28 декабря, 09:02 Депутат Владимир Егоров. Обложка © Vk / Тобольская городская дума

В Тобольске найден мёртвым депутат городской думы Владимир Егоров. Следователи устанавливают обстоятельства его гибели. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУСК по Тюменской области.

В Сети ранее появилась информация, что тело 46-летнего Егорова нашли 27 декабря днём во дворе дома на Кедровой улице.

Владимир Егоров был членом партии "Единая Россия", заместителем председателя Тобольской гордумы.

А ранее Лайф писал, что умер бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов, который возглавлял ведомство в лихих 90-х. Несмотря на болезнь, Купцов до последнего оставался на посту председателя Совета ветеранов московской полиции.

Авторы Дарья Нарыкова