Умер бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов

Василий Купцов, родившийся 16 февраля 1952 года в многодетной семье, — уроженец села Лугового Вадинского района Пензенской области. В 1978 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции. Потом стал инспектором уголовного розыска. Получил диплом юриста в 1984-м и в 1986-м возглавил отдел уголовного розыска УВД Первомайского районного исполнительного комитета. В 1996 году стал заместителем начальника ГУВД Москвы и начальником службы по исправительным делам и социальной реабилитации, курировал пожарную охрану и следственные изоляторы. В декабре 2000-го был назначен на должность первого заместителя начальника ГУВД Москвы и начальника службы криминальной милиции, а в 2001-м ушёл на пенсию.