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3 ноября, 15:03

Скончался вице-адмирал Валерий Исак

Экс-начальник ГУГИ Минобороны вице-адмирал Валерий Исак умер в возрасте 74 лет

<p>Валерий Исак. Обложка © <a href="https://vk.com/submarineru?z=photo-165204858_457266368/wall-165204858_143507" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Russian Submarine</a></p>

Валерий Исак. Обложка © VK / Russian Submarine

Бывший начальник Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны вице-адмирал Валерий Исак скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитана 1-го ранга Игоря Курдина.

Исак возглавлял ГУГИ с 2000 по 2005 год. Родился он в 1945 году в Баку. В 1971 году с отличием окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Ленинграде (ныне Военно-морской институт радиоэлектроники имени А.С. Попова) и в том же году начал служить на Северном флоте. Через десять лет Исак окончил Высшие специальные офицерские классы Военно-морского флота, после чего его назначили командиром подводной лодки К-358 Северного флота.

Дальнейшая служба Исака складывалась по восходящей. В 1985–1987 годах он был слушателем Военно-морской академии имени А.А. Гречко (ныне Военно-учебный центр ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"). Затем Исака назначили заместителем командира, потом — командиром 33-й дивизии атомных подводных лодок. С 1993 по 1995 год был слушателем Военной академии Генштаба, после чего был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего первой флотилией атомных подводных лодок Северного флота.

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Никита Никонов
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