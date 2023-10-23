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23 октября, 08:46

Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

<p>Игорь Пузанов. Обложка © ТАСС / Олег Булдаков </p>

Игорь Пузанов. Обложка © ТАСС / Олег Булдаков 

В возрасте 76 лет скончался бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов. Об этом сообщили в клубе военачальников России.

"22 октября 2023 года на 77-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Пузанов Игорь Евгеньевич", — говорится в сообщении.

С 2001 года Игорь Пузанов занимал пост статс-секретаря — первого заместителя министра обороны, а в 2004-м эта должность была упразднена. В 2005 году президент России Владимир Путин присвоил Пузанову звание генерала армии. С 2007 по 2011 год Пузанов был депутатом Госдумы, состоял в Комитете по обороне.

Бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов умер от рака

Бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов умер от рака

А ранее Лайф сообщал о кончине бывшего депутата Госдумы Адриана Пузановского. Ему был 81 год.

Александра Вишнякова
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