Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

В возрасте 76 лет скончался бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов. Об этом сообщили в клубе военачальников России.

"22 октября 2023 года на 77-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Пузанов Игорь Евгеньевич", — говорится в сообщении .

С 2001 года Игорь Пузанов занимал пост статс-секретаря — первого заместителя министра обороны, а в 2004-м эта должность была упразднена. В 2005 году президент России Владимир Путин присвоил Пузанову звание генерала армии. С 2007 по 2011 год Пузанов был депутатом Госдумы, состоял в Комитете по обороне.