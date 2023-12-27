Умер известный немецкий политик, подписавший договор о воссоединении Германии

Известный немецкий политик Вольфганг Шойбле, возглавлявший МВД и Минфин Германии, умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источник в его семье. Причина смерти не раскрывается.

Вольфганг Шойбле родился 18 сентября 1942 года. В 1972 году он впервые стал членом Бундестага, а с 2017-го по 2021-й был его председателем. В 1998–2000 годах был лидером Христианско-демократического союза. Кроме того, Шойбле работал главой МВД Германии (1989–1991, 2005–2009) и главой Минфина (1998–2000). Важно отметить, что политик сыграл важнейшую роль в воссоединении Германии — именно он в 1990 году подписал соответствующий договор. В том же году на него было совершено покушение с огнестрельным оружием, из-за чего Шойбле до конца жизни передвигался в инвалидной коляске.