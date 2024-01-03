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3 января, 17:16

Актёр из сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Черняев умер в возрасте 70 лет

Актёр из сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Пётр Черняев умер в 70 лет. Кадр © "Дело следователя Никитина", режиссёр Валерий Усков, Владимир Краснопольский, сценарист Андрей Мальгин / kino-teatr.ru

Актёр из сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Пётр Черняев умер в 70 лет. Кадр © "Дело следователя Никитина", режиссёр Валерий Усков, Владимир Краснопольский, сценарист Андрей Мальгин / kino-teatr.ru

На 71-м году жизни скончался кинокритик, актёр, сценарист и продюсер Пётр Черняев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов.

"Пётр Аркадьевич Черняев ушёл из жизни сегодня", пояснила собеседница агентства. В пресс-службе добавили, что о времени и месте прощания с артистом сообщат позже.

Черняев стал выпускником ВГИКа в 1978 году. Актёр известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Глухарь", "Мент в законе", "Склифосовский", "Универ", "Интерны" и "Солдаты". Кроме того, Черняев писал сценарии для программы "Понять. Простить", а также был сопродюсером фильмов "Санжира", "Сундук предков", "Сезон туманов" и других.

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А ранее Лайф писал, что российский актёр Алексей Черных скончался на 44-м году жизни в Москве. Наибольшую известность артисту принесли второстепенные роли в криминальных сериалах "Глухарь", "Ищейка" и "Мент в законе". Причиной смерти 43-летнего актёра театра и кино стал инфаркт.

Дарья Нарыкова
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