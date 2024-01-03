Актёр из сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Черняев умер в возрасте 70 лет

На 71-м году жизни скончался кинокритик, актёр, сценарист и продюсер Пётр Черняев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов.

"Пётр Аркадьевич Черняев ушёл из жизни сегодня", — пояснила собеседница агентства. В пресс-службе добавили, что о времени и месте прощания с артистом сообщат позже.

Черняев стал выпускником ВГИКа в 1978 году. Актёр известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Глухарь", "Мент в законе", "Склифосовский", "Универ", "Интерны" и "Солдаты". Кроме того, Черняев писал сценарии для программы "Понять. Простить", а также был сопродюсером фильмов "Санжира", "Сундук предков", "Сезон туманов" и других.