Актёр из сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Черняев умер в возрасте 70 лет
Актёр из сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Пётр Черняев умер в 70 лет. Кадр © "Дело следователя Никитина", режиссёр Валерий Усков, Владимир Краснопольский, сценарист Андрей Мальгин / kino-teatr.ru
На 71-м году жизни скончался кинокритик, актёр, сценарист и продюсер Пётр Черняев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов.
"Пётр Аркадьевич Черняев ушёл из жизни сегодня", — пояснила собеседница агентства. В пресс-службе добавили, что о времени и месте прощания с артистом сообщат позже.
Черняев стал выпускником ВГИКа в 1978 году. Актёр известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Глухарь", "Мент в законе", "Склифосовский", "Универ", "Интерны" и "Солдаты". Кроме того, Черняев писал сценарии для программы "Понять. Простить", а также был сопродюсером фильмов "Санжира", "Сундук предков", "Сезон туманов" и других.
А ранее Лайф писал, что российский актёр Алексей Черных скончался на 44-м году жизни в Москве. Наибольшую известность артисту принесли второстепенные роли в криминальных сериалах "Глухарь", "Ищейка" и "Мент в законе". Причиной смерти 43-летнего актёра театра и кино стал инфаркт.