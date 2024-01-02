У актёра сериалов "Глухарь" и "След" Балякина нашли опухоль в лёгких

У актёра, снявшегося в сериалах "Ивановы-Ивановы", "След" и "Глухарь" Андрея Балякина, обнаружили опухоль в лёгких. Как сообщает SHOT, в настоящее время артисту проводят углублённые обследования для установления точного диагноза.

По информации телеграм-канала, у 64-летнего актёра нашли опухоль при проведении рентгена. Аппарат показал в лёгких мужчины уплотнения неправильной формы. По словам врачей, новообразования могли появиться из-за тяжёлой пневмонии. В дальнейшем это может привести к критической дыхательной недостаточности.

По данным телеграм-канала, Балякин подтвердил, что недавно был в больнице. Там он проходил обследование и даже перенёс микрооперацию. Актёр утверждает, что несмотря на отсутствие новогоднего настроения, с ним всё нормально, ведь впереди много интересных проектов.

Андрей Балякин впервые появился на экране в 1987 году. На его счету уже более 120 ролей в таких известных сериалах, как "Солдаты", "След", "Глухарь", "Ивановы-Ивановы". Кроме того, артист работал в Московском театре кукол на Спартаковской, в Театре имени Станиславского и в театре кукол "Жар-птица".