Вдова Николая Караченцова перенесла срочную операцию из-за опухоли

Срочную операцию провели Людмиле Поргиной, вдове советского актёра Николая Караченцова. Как сообщает SHOT, медики обнаружили у артистки опухоль ободочной кишки.

По информации телеграм-канала, у 75-летней Поргиной начались боли в левой части живота ещё в начале осени, но артистка около двух месяцев не обращалась за помощью. Когда она всё-таки приехала в клинику, медики обнаружили опухоль ободочной кишки. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным.

Врачи настояли на том, чтобы Поргиной провели срочную операцию. Всего в клинике актриса пробыла четыре дня: с 19 по 23 октября. Хирурги успешно вырезали опухоль, после чего прописали актрисе капельницы и уколы для улучшения кровообращения.

Сама Поргина рассказала журналистам, что чувствует себя хорошо. Актриса призналась, что покинула театр, так как "там больше нет великого режиссёра и великих партнёров", а играть в массовке для неё — это унижение. Поргина переехала в Дубай, где, как она говорит, наслаждается жизнью: купается и "порхает, как птица".

Людмила Поргина — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России, вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Она состояла в труппе театра "Ленком Марка Захарова" с 1973-го по 2010-й и с 2022-го по ноябрь 2023-го. Актриса известна по ролям в фильме: "Много шума из ничего" (1973-й) и телеверсии спектаклей "Юнона и Авось (1983-й и 2001-й) и "Шут Балакирев" (2002-й).