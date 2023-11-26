Марина Хлебникова узнала о шокирующих проблемах со здоровьем из-за случайной травмы пятки

У 58-летней советской и российской эстрадной певицы Марины Хлебниковой выявили аритмию и ишемическую болезнь сердца. Как сообщает SHOT, артистка узнала об этих серьёзных диагнозах из-за случайной травмы ноги.

По данным телеграм-канала, Хлебникова попала в больницу с открытой раной пятки после того, как наступила на какой-то острый инструмент. Отметим, что после пожара в её квартире в ноябре 2021 года там до сих пор периодически проходят мелкие ремонтные работы. Медики оперативно обработали рану и на всякий случай отправили певицу на обследование, которое и показало проблемы с сердцем. Сейчас Хлебникова постоянно на связи с кардиологом, который контролирует ход лечения.

Кроме того, известно, что певица страдает артритом — справиться с острой болью ей помогают сильные препараты. При этом представитель артистки сообщил, что исполнительница не выбилась из рабочего графика, она активно выступает.