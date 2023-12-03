Разрушается позвоночник: Подруга Пугачёвой композитор Квинт столкнулась с тяжёлым рецидивом рака

У подруги певицы Аллы Пугачёвой и бывшей возлюбленной артиста Валерия Леонтьева — композитора Лоры Квинт — выявили тяжёлый рецидив онкологии. Как сообщает SHOT, у 70-летней пианистки увеличились прежние опухоли в лимфоузлах и образовались новые.

Онкологическое заболевание у члена Союза композиторов России диагностировали ещё в 2010 году. Пианистка прошла серьёзный курс химиотерапии, после чего наступила длительная ремиссия. Раз в год она делала обследования, последнее — в конце ноября, где ей сообщили о плачевных результатах. Количество злокачественных клеток в лимфоузле в паховой области и в подкожно-жировой клетчатке левого бедра выросло в три раза, там же нашли ещё два новых образования до десяти миллиметров. Вместе с этим у Квинт отекает правое лёгкое и разрушается позвоночник.

Тем не менее муж композитора рассказал, что супруга держится прекрасно и в повседневной жизни не показывает, что её здоровье ухудшается. В скором времени медики составят для подруги Пугачёвой новый план лечения, также ей предстоит пройти обследование на наличие раковых клеток в крови.