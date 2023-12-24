Названа причина скоропостижной смерти 43-летнего актёра "Глухаря" В театре Et Cetera назвали инфаркт причиной смерти актёра Черных из "Глухаря" 24 декабря, 15:16 Алексей Черных. Обложка © Et Cetera

Причиной смерти 43-летнего актёра театра и кино Алексея Черных стал инфаркт, хотя за несколько дней до трагедии он чувствовал себя хорошо и даже делился с коллегами своими планами. Об этом говорится на сайте театра Et Cetera.

"Он [Алексей Черных] умер в Москве от инфаркта. Несколько дней назад мы с ним долго разговаривали, Лёша рассказывал о том, что хочет сыграть героя Достоевского, что пишет сам инсценировку", — вспомнили коллеги.

Черных был ярким актёром и создавал на сцене сложные образы, вспоминают коллеги. Но какое-то время назад артист всё бросил и уехал жить на Алтай, где стал работать проводником, поток туристов к нему не иссякал. Недавно он приехал по делам в Москву, и после его слов о Достоевском все надеялись на возвращение актёра на сцену, рассказали в театре.

"Я подумал, а вдруг мы сумеем его вернуть в театр. Но случилась эта трагедия. Страшная, несправедливая, чудовищная. Лёша был так молод. Нет слов, чтобы выразить свою боль", — признался худрук театра, народный артист РСФСР Александр Калягин, назвав Черных одним из самых талантливых артистов.

Напомним, российский актёр Алексей Черных скончался на 44-м году жизни в Москве. Наибольшую известность Черных принесли второстепенные роли в криминальных сериалах "Глухарь", "Ищейка" и "Мент в законе". Также актёр занимался озвучкой зарубежных фильмов.

Авторы Татьяна Миссуми