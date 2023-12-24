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Названа причина скоропостижной смерти 43-летнего актёра "Глухаря"

В театре Et Cetera назвали инфаркт причиной смерти актёра Черных из "Глухаря"

24 декабря, 15:16
Алексей Черных. Обложка © Et Cetera

Алексей Черных. Обложка © Et Cetera

Причиной смерти 43-летнего актёра театра и кино Алексея Черных стал инфаркт, хотя за несколько дней до трагедии он чувствовал себя хорошо и даже делился с коллегами своими планами. Об этом говорится на сайте театра Et Cetera.

"Он [Алексей Черных] умер в Москве от инфаркта. Несколько дней назад мы с ним долго разговаривали, Лёша рассказывал о том, что хочет сыграть героя Достоевского, что пишет сам инсценировку", — вспомнили коллеги.

Черных был ярким актёром и создавал на сцене сложные образы, вспоминают коллеги. Но какое-то время назад артист всё бросил и уехал жить на Алтай, где стал работать проводником, поток туристов к нему не иссякал. Недавно он приехал по делам в Москву, и после его слов о Достоевском все надеялись на возвращение актёра на сцену, рассказали в театре.

"Я подумал, а вдруг мы сумеем его вернуть в театр. Но случилась эта трагедия. Страшная, несправедливая, чудовищная. Лёша был так молод. Нет слов, чтобы выразить свою боль", — признался худрук театра, народный артист РСФСР Александр Калягин, назвав Черных одним из самых талантливых артистов.

Маме Пухляша из Little Big стало плохо на его могиле
Маме Пухляша из Little Big стало плохо на его могиле

Напомним, российский актёр Алексей Черных скончался на 44-м году жизни в Москве. Наибольшую известность Черных принесли второстепенные роли в криминальных сериалах "Глухарь", "Ищейка" и "Мент в законе". Также актёр занимался озвучкой зарубежных фильмов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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