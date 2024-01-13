Щедрец — что можно и чего нельзя делать в праздник 13 января Щедрый вечер — традиционный праздник, отмечаемый славянами накануне старого Нового года. Когда Щедрец выпадает в 2024 году, какова история этого праздника и какие есть приметы на этот вечер — подробнее читайте на Life.ru. 12 января, 21:01 Славянские традиции Щедрого вечера — праздничный стол, щедрование, гадания, ряженье, игры и забавы. Картина Трутовского К.А. "Колядки в Малороссии"

У восточных славян есть интересный праздник под названием Щедрый вечер, или Щедрец, который наступает перед самым старым Новым годом. Этот праздник является своеобразным прародителем Нового года, и многие его традиции сегодня стали новогодними для нас.



Когда именно отмечают в России Щедрец, что это за вечер такой и какие у данного праздника существуют традиции? Давайте разбираться.

Когда отмечают Щедрец

13 января 2024 года отмечается Щедрый вечер, который приходится на канун старого Нового года. Согласно старому летоисчислению, этот день был кануном Нового года.

Щедрый вечер в 2024 году выпадает, как обычно, на 13 января. Фото © bearfotos / freepik

История праздника

История этого праздника берёт своё начало ещё в IV веке. Тогда его называли Меланьиным днём, что связано с легендой о девушке по имени Меланка, похищенной змеем и спрятанной в подземелье. Единственным, кто решился освободить её, был богатырь Беспальчик-Васильчик, который после этого женился на ней. Поэтому этот день получил ещё одно название — Васильев день, в честь защитника. Вместе с принятием христианства значение этого дня изменилось, и он стал посвящён святой Мелании Римлянке, которую начали почитать 13 января.

Традиции праздника

Как и у любого другого праздника, у Щедрого вечера существуют свои традиции.

Колядки в исполнении фольклорного ансамбля "Золотые ворота" (город Семилуки). Видео © YouTube / Колядки, колядки, собрались ребятки / lagud77

Праздничный Щедрый ужин

Издавна в этот день устраивался большой праздничный пир — и повсюду звучали песни-щедровки. Среди изобилия праздничной еды непременно были блюда из свинины. Люди считали, что эти кушанья символизируют богатый урожай и плодородие.

Приметы и поверья

Если на небе в ночь с 13 на 14 января много звёзд, то можно ждать хорошего урожая ягод.

В этот день очень важно вернуть все долги и не давать взаймы, иначе весь год не будет денег.

В Щедрый вечер стоит надеть новую одежду, особенно светлых оттенков, чтобы привлечь удачу.

Если хозяйка приготовит на Щедрый вечер вкусную кутью, то её нужно полностью съесть. Если блюдо окажется неудачным, то его следует выбросить в прорубь.

Если в Щедрый вечер выносить мусор из дома, то можно избавиться от радости.

Все сны, которые снятся в ночь на 13 января, считаются вещими и предсказывают будущее.

Что можно и чего нельзя делать в Щедрый вечер

В Щедрый вечер стол должен быть богатым: это привлечёт благополучие и изобилие на весь год. Фото © timolina / freepik

Хорошей традицией считается поставить на стол тарелку монет, смешанных с зерном.

Женщины в этот вечер стремились сменить не менее трёх нарядов, чтобы быть красивыми весь год. Щедрец также считается удачным для покупок одежды.

Считается, что 13 января не следует считать деньги, особенно мелочь, так как это приведёт к большим расходам.

Славянские традиции Щедрого вечера: праздничный стол, щедрование, гадания, ряженье, игры и забавы. Молодёжь ходила по домам, исполняла песни-щедровки, оставляла на хозяйском пороге рассыпанное просо со словами: "Сеем, сеем, посеваем, с Новым годом поздравляем".

В день перед Новым годом до захода солнца люди старались вымыть пол и вылить воду на улицу, чтобы избавиться от всего плохого.

Жёстких запретов в этот день всё-таки не было. Например, женщинам запрещалось прясть, хотя сейчас это неактуально.

Разрешалась только небольшая домашняя работа, такая как починка инструментов для сельского хозяйства, белья или платья, уборка и приготовление еды.

Кстати, не рекомендуется готовить рыбу на стол, поскольку считается, что это может привести к потере счастья в доме.

В этот день запрещено ругаться, спорить и совершать нехорошие поступки. Хотя лучше такого не делать вовсе — в любой день календаря.

Авторы Андрей Ананьев