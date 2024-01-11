Дата рождения подскажет вашу кармическую задачу на високосный 2024 год

Выпадающий раз в четыре года високосный год считается особенным и по своей энергетике. Но на этот раз 2024-й прозвали ещё и кармическим. Это означает, что прожить его как обычно не выйдет. Дракон всем воздаст по заслугам и поставит конкретную кармическую задачу, обязательную к выполнению в году. Определить свою поможет дата рождения.

Если вы родились 1-го, 10-го, 19-го или 28-го

Кармическая задача по дате рождения на високосный 2024 год. Фото © Shutterstock

У рождённых в эти дни людей стоит кармическая задача найти новый источник финансов. Но не только о деньгах стоит думать весь 2024 год. Важно также помогать нуждающимся, избавляться от завалов ненужного и мешающего развиваться.

Если вы родились 2-го, 11-го, 20-го или 29-го

Те, кто родились в эти числа, по словам астролога Ольги Розовской, отличаются интуицией и умением эмоционально чувствовать людей. В этом году важно воспользоваться своими преимуществами, чтобы достичь продвижения по службе — это кармическая задача на 2024-й. Кстати, поможет в этом обуздание своего негатива.

Если вы родились 3-го, 12-го, 21-го или 30-го

Кармическая задача тех, кому повезло родиться в эти числа, — общение и воссоединение с семьёй. Особенно важно проработать отношения с матерью, проговорить и отпустить все обиды, начать ей помогать. Как только задача будет исполнена, вы и сами заметите, что дела пошли в гору.

Если вы родились 4-го, 13-го, 22-го или 31-го

Как по дате рождения определить свои задачи на 2024 год. Фото © Shutterstock

"Главная задача вашей жизни сейчас — развить в себе ощущение счастья, настроиться на позитив", — рассказывает астролог Розовская. А если чувствуете, что находитесь будто бы не на своём месте, обращайтесь к духовному. Скорее всего, ответ придёт оттуда. Кармическая задача на 2024 год — избегать конфликтов.

Если вы родились 5-го, 14-го или 23-го

Рождённые в эти числа люди, мечтающие приобрести что-то ну очень дорогое, например автомобиль, квартиру или целый дом, возрадуйтесь. Настало благоприятное для этого время! Именно совершить крупные покупки и станет для вас кармической задачей на этот високосный год. Как бонус можно встретить новую любовь или сменить место жительства.

Если вы родились 6-го, 15-го или 24-го

По словам астролога, 2024 год для вас окажется спокойным. Он идеально подходит для развития и прокачки своих умений и талантов. Кстати, одиноким личностям, рождённым в эти числа, стоит подготовиться к судьбоносной встрече. Впереди виднеется новая любовь или даже свадьба! А если в браке уже состоите, то готовьтесь к пополнению в виде рождения очаровательного карапуза.

Если вы родились 7-го, 16-го или 25-го

В разговоре с "Вечерней Москвой" астролог даёт рождённым в эти числа совет: "Старайтесь избегать раздражительности или охлаждения в отношениях. Будьте благодарны своим близким, партнёру и коллегам и регулярно выражайте им свою благодарность". Ваша кармическая задача на этот год — выразить благодарность близким и любимым людям.

Если вы родились 8-го, 9-го, 17-го, 18-го, 26-го или 27-го

Кармический 2024 год: как по дате рождения определить свою задачу. Фото © Shutterstock

Замечали, что после мыслей о чём-то это сбывалось? Знайте, в 2024 году карма будет работать молниеносно: думая о дурном, притянете к себе беду. Но это работает и в другую сторону: если настраиваться на позитив, то и в жизни обязательно произойдёт что-то светлое. Кармический долг на год — думать о хорошем.