Какой окажется неделя с 9 по 14 января: Рунический гороскоп для всех знаков зодиака

Чтобы правильно начать первую после новогодних праздников рабочую неделю, важно знать, что вам пророчит на это время судьба. Специально для Лайфа рунолог Игорь Вечерский сделал расклад всем знакам зодиака на неделю с 9 по 14 января и рассказал, чего ждать в ближайшие дни.

Знак зодиака Овен — перевёрнутый Эваз, Иса и Йера

Рунический гороскоп на неделю с 9 по 14 января для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock

Если вы столкнулись с трудностями, возможно, стоит пересмотреть свой подход в делах. Не спешите и не бойтесь разных пауз — на неделе с 9 по 14 января это может быть отличным шансом подготовиться и осознать свои цели. Период "заморозки" окажется хорошим временем для самоанализа и оценки текущей ситуации. Не спешите действовать, возможно, важно подождать и пересмотреть планы, чтобы двигаться в правильном направлении.

Знак зодиака Телец — Иса, перевёрнутый Манназ и Вуньо

Рунический гороскоп на неделю с 9 по 14 января для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock

Возможно, сейчас не самое подходящее время для активных действий. Неделя с 9 по 14 января — скорее период поиска комфортных условий. Приостановка в делах может быть признаком того, что вам стоит внимательно пересмотреть взаимоотношения с необходимыми людьми и подготовиться к новым действиям.

Знак зодиака Близнецы — перевёрнутые Отал и Вуньо, Соулу

Рунический гороскоп на неделю с 9 по 14 января для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock

Если вы столкнётесь с потерями или препятствиями на неделе с 9 по 14 января, не отчаивайтесь. Обратите внимание на свои внутренние конфликты и постарайтесь найти в себе силы для преодоления этих трудностей. Так ваша способность к созиданию раскрывается в большей степени.

Знак зодиака Рак — перевёрнутый Эваз, Хагалаз и Манназ

Рунический гороскоп на неделю с 9 по 14 января для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock

Время перемен может потребовать принятия необходимых решений и налаживания новых путей. Но на неделе с 9 по 14 января попробуйте найти гибкий подход и адаптироваться к неожиданным обстоятельствам. Контакт с окружающими и обмен опытом могут помочь вам в этом процессе.

Знак зодиака Лев — Хагалаз, Тейваз и перевёрнутый Лагуз

Рунический гороскоп на неделю с 9 по 14 января для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock

Для представителей знака зодиака Лев неделя с 9 по 14 января — это время, когда потребуется сконцентрировать все свои силы, набраться решимости для возможных испытаний. Обратите внимание на внутреннюю мудрость и не поддавайтесь эмоциям.

Знак зодиака Дева — Ингуз, Альгиз и Соуло

Рунический гороскоп на неделю с 9 по 14 января для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock

Ваше внутреннее я станет проводником на неделе с 9 по 14 января. Поддержка окружающих и укрепление внутреннего мировоззрения помогут преодолеть трудности. Наступает отличный период времени для развития в различных направлениях, вдохновения и личной жизни.

Знак зодиака Весы — перевёрнутая Кено, Турисаз и Перто

Рунический гороскоп на неделю с 9 по 14 января для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock

Если на неделе с 9 по 14 января вы сталкиваетесь с трудностями в достижении баланса, возможно, это признак, что стоит пересмотреть свои приоритеты. Найдите способы укрепить свою сферу знаний и управления собственной жизнью, проявите стойкость и воздержитесь от необдуманных действий. В то же время вы сможете сделать новые открытия.

Знак зодиака Скорпион — Ингуз, Хагалаз и Соуло

Рунический гороскоп на неделю с 9 по 14 января для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock

Наступило время обращаться к своим внутренним ресурсам и раскрыть возможности проявить себя вовне. На неделе с 9 по 14 января включите гибкость и смирение перед неожиданностями — это приведёт к новым достижениям и росту. Однако это может потребовать от вас расстаться с прошлым и начать всё с чистого листа.

Знак зодиака Стрелец — Ансуз, Соуло и Дагаз

Рунический гороскоп на неделю с 9 по 14 января для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock

Обратите внимание на свою коммуникацию и взаимодействие с окружающими на неделе с 9 по 14 января. Это время обмена и открытости новым идеям, приводящее к осознанию новых перспектив.

Знак зодиака Козерог — перевёрнутый Альгиз, перевёрнутая Вуньо и Отал

Рунический гороскоп на неделю с 9 по 14 января для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock

Для представителей знака зодиака Козерог наступает период испытаний и возможных ограничений. Осознание страхов и принятие вызовов на неделе с 9 по 14 января помогут выйти из зоны комфорта и обрести новые возможности. Домашний очаг и поддержка близких — это то, что для вас может стать наиболее важным и ценным, создающим новые перспективы.

Знак зодиака Водолей — Феху, Ингуз и Эйваз

Рунический гороскоп на неделю с 9 по 14 января для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock

Неделя с 9 по 14 января — это время борьбы и взаимодействия противоположностей, что может повысить вероятность конфликтов. Открытость к новым идеям и накопление материальных ресурсов помогут вам в этом периоде. Финансовая сфера может получить развитие и рост.

Знак зодиака Рыбы — Йера, перевёрнутые Вуньо и Турисаз

Рунический гороскоп на неделю с 9 по 14 января для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock