От каких женщин мужчины бегут сверкая пятками и что делать, если вы одна из них

Мечта любой женщины — встретить свою настоящую любовь. Вот только создать хорошие отношения получается далеко не у всех. Порой даже рядом с красивой, умной и успешной женщиной нет мужчины. А если и находится достойный, то отношения с ним не длятся долго. Давайте разбираться в пяти причинах произошедшего и что можно сделать, чтобы всё исправить.

1. Вы не готовы отдавать, но хотите брать

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Очень частый паттерн в отношениях женщины и мужчины, когда от кавалера требуется буквально всё: и внимание, и поддержка, неважно, моральная или материальная. Достаточно удобная позиция для дамы, но здоровые отношения — это про взаимообмен. Энергией, временем, эмоциями и любыми другими ресурсами. Когда вы требуете, но не даёте взамен, партнёр просто устаёт и уходит.

2. У вас нет чувства внутренней безопасности

Наши страхи не могут не отражаться на отношениях с людьми. Тревога, излишняя опека партнёра, ревность — всё это проявления ваших собственных страхов. Конечно, они мешают создавать в том числе и отношения с мужчинами. Марина Гарбажа Психолог

3. Вы не поддерживаете своего мужчину

Этот пункт, как рассказывает Лайфу психолог Марина Гарбажа, продолжение первого. Любые отношения создаются на взаимности, поэтому следует понимать, что и мужчинам порой нужна поддержка. "Похвалите партнёра, дайте знать, что вы рядом и готовы помочь, создайте ту поддерживающую обстановку, в которой он нуждается", — советует эксперт.

4. Вы выполняете роль мамы, но не партнёра

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Взрослому мужчине, который хочет создать собственную семью, не нужна чрезмерно опекающая и тюкающая мадам, заводящая скандалы из-за не убранной за собой кружки. От таких девушек, как правило, рано или поздно уходят к более самодостаточным. Да и к тому же роль матери в его жизни уже давно отведена другой женщине.

5. У вас нет налаженной коммуникации в отношениях

Поскольку мы не умеем читать мысли друг друга, общение — это основа любых отношений. Конечно, куда проще затаить обиду и не рассказывать о ней. А когда таких обид накопится целый ворох — просто разойтись.

Но, если ваша цель — создать хорошие отношения, научитесь общаться с партнёром, в том числе и на неудобные, неловкие темы. Марина Гарбажа Психолог