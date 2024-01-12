Пополняем арсенал: Психолог дала три эффективные техники, способные изменить судьбу

В стрессовой ситуации люди зачастую проецируют негатив на других или совершают необдуманные действия. Если же человек находится в состоянии осознанности и принятия, он сначала проживает эмоцию, проговаривает её, а спустя время находит способ преодолеть кризис. О техниках, помогающих изменить свою жизнь, порталу "Страсти" рассказала психолог-игропрактик Анастасия Решетникова.

Чтобы развить в себе осознанность, можно начать с медитации. Приучите себя присутствовать в настоящем моменте, наблюдая за тем, что происходит, и принимая всё без сопротивления. Это научит воспринимать перемены как одну из неотъемлемых составляющих жизни, смело прощаться с рутиной и быть открытым новому.

Другая рекомендуемая психологом техника — установка позитивных ожиданий. Проживание перемен будет легче, если встречать их с оптимизмом и без опаски. Для этого нужно подумать о перспективах, открывающихся вместе с изменениями. Полезно визуализировать благополучный исход происходящих событий. Специалист рекомендовала пользоваться так называемой пирамидой Дилтса, то есть рассмотреть свои ресурсы на разных уровнях: окружение, действие, убеждение, ценности, идентичность и миссия. Честно признаться себе, что есть сейчас и как всё это изменится.

Третий совет психолога — развивайте гибкость мышления и способности к адаптации. Это позволяет находить разные подходы к одному и тому же вопросу, менять свои цели и планы соответственно новым обстоятельствам и открывать всё больше возможностей. Представьте, как отнеслись бы к переменам авторитетные для вас люди, и проанализируйте, что хорошего сулят изменения вам и окружающим.

"Каждая из этих техник может быть мощным инструментом в вашем арсенале при подготовке к переменам. Они не только помогут вам ментально подготовиться к изменениям, но и позволят увидеть в них шанс для личного роста и развития", — резюмировала Решетникова, подчеркнув, что умение адаптироваться может стать вашей сильной стороной.