Апатия после Нового года: Как жить, когда нечего ждать, рассказал психолог Психолог Самбурский: Справиться с апатией после Нового года поможет общение 9 января, 09:10 Справиться с апатией после Нового года поможет общение. Обложка © Shutterstock

Новый год — это главный праздник в нашей стране. Россияне уже с ноября находятся в ожидании чуда, затем следуют длинные каникулы, но, когда они проходят, вместо лёгкости и веселья зачастую возникает чувство пустоты, безразличие и уныние. Но апатия после Нового года — это не приговор, а временное состояние, которое можно преодолеть, если вы будете заботиться о себе. Как прийти в себя, Лайфу рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Он объяснил, что апатия — это состояние, когда человек теряет интерес к окружающему миру, к своим делам, хобби, целям, эмоциям. Она может быть симптомом различных психических или физических заболеваний, но временами возникает у здоровых людей в результате продолжительного стресса, переутомления, недовольства своей внешностью, достижениями или своей жизнью в целом. В новогодние каникулы апатия может возникнуть по несколькими причинам.

Причины апатии после Нового года

Разочарование — основная причина. Человек может чувствовать, что праздник не оправдал наших ожиданий. Повзрослев, люди продолжают ждать чуда, подарков и веселья, но всё это само по себе не возникает. Родители, которые заботились о том, чтобы под ёлкой появились подарки, а стол ломился от угощений, живут отдельно. Усиливает разочарование сравнение с другими людьми, которые, кажется, провели праздник лучше и веселее, да и за год добились гораздо больших успехов. Станислав Самбурский. Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог".

Кроме того, возвращение в рабочий ритм после недельных застолий может быть сложным. Зачастую возникают трудности с адаптацией к повседневной жизни, когда пора возвращаться к работе, учёбе, домашним обязанностям. Апатия, выраженная усталостью, разбитым состоянием и сонливостью, говорит о том, что человек скучает по праздничной атмосфере, веселью и общению с близкими. Это естественно, но если продолжать жить праздниками, потребуется больше времени, чтобы вернуться в привычный ритм.

Праздничный марафон зачастую приводит к нарушению биоритмов и обмена веществ, предупреждает психолог. Недостаток сна и физической активности на фоне переедания и употребления алкоголя могут негативно влиять на самочувствие, настроение и энергию. Последствия продолжительных застолий — это слабость и апатичность. Дополнительно могут быть проблемы с головной болью, скачками давления и пищеварением.

Как бороться с апатией после Нового года и вернуть себе жизненный тонус?

Не подавляйте чувства, а выражайте их: словами — через рот. Поговорите с кем-то, кто вас понимает и поддерживает, напишите в дневник, послушайте музыку под настроение. Не стыдитесь своей апатии и не вините себя. Признать проблему — половина пути к решению.

Новогодние каникулы — удачное время найти смысл и цель в своей жизни. Подумайте, что вам действительно важно и интересно, что вы хотите делать и достичь. Составьте список своих желаний, планов — не ограничивайте себя! Выберите три самые важные цели на год, запишите их так, чтобы они регулярно мелькали перед глазами, и начните реализовывать прямо сейчас. Делайте каждый день хотя бы один шаг к их осуществлению. Отмечайте свои успехи и поощряйте себя. Вы удивитесь, что даже самые огромные и невообразимые мечты становятся реальностью, если к ним двигаться регулярно.

Чтобы вырваться из апатии, восстановите свой режим и образ жизни. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, спать не менее 7–8 часов в сутки. Следите за своим питанием, избегайте переедания, ограничьте потребление жирной, сладкой пищи, алкоголя, кофеина. Пейте достаточно воды, включите в свой рацион больше фруктов, овощей, злаков, белков. Хотя бы три раза в неделю занимайтесь физической активностью, которая вам доступна и нравится. Ходите пешком, занимайтесь на работе зарядкой, вечером раз в неделю сходите на йогу или танцы. Выходите на свежий воздух, ловите солнечный свет и регулярно проветривайте помещение, даже зимой.

Ищите положительные стороны в своей жизни. Сместите фокус своего внимания с проблем и неудач. Назовите любую сложность "задача", и вы заметите, как изменится отношение: вы перестанете переживать, а начнёте искать решения и возможности. Будьте благодарны за то, что у вас есть: здоровье, семья, друзья, работа, хобби, любимое дело. Прекратите сравнивать себя с другими людьми, вы — уникальны, цените свою индивидуальность. Обязательно хвалите себя за достижения, радуйтесь своим успехам и гордитесь собой, советует Самбурский.

Апатия отступит, если вы прекратите изолировать себя. Общайтесь с другими людьми, не отказывайтесь от приглашений на встречи, вечеринки, мероприятия. Попробуйте сходить на вечеринку, в спортзал и поговорите с новыми людьми: найдите общие интересы, цели, хобби. Поддерживайте связь с теми, кто вам дорог, звоните им, пишите, встречайтесь.

"Во взрослом возрасте дружбу заводить страшно, но делается это точно так же, как в детском саду. Работаете над одним проектом, занимаетесь в одном спортзале, являетесь донорами в одной клинике — любая точка соприкосновения достаточна для того, чтобы сказать: "Давай дружить". И всё — вы друзья, которые сначала договорятся прийти на тренировку вместе, договорятся в следующий раз сдать кровь вместе и т.д. Есть дружба и общение — нет апатии", — подчеркнул психолог "Клиники доктора Аникиной".

А ещё, чтобы безболезненно выйти из режима новогодних праздников и войти в рабочий ритм, не стоит возлагать на себя много задач в первую неделю. Врачи призывают после выходных не рассчитывать на сверхпродуктивность с первого же рабочего дня.

Авторы Андрей Горяничев