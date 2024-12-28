Никакой мешанины: Россиянам рассказали, как уберечь живот от брожения после новогоднего застолья
Нутрициолог Никитина: Новогодние салаты могут вызвать эффект брожения в животе
Гастрономическое разнообразие традиционных для России пышных новогодних застолий, которые обычно не обходятся без тяжёлой и жирной пищи, может завершиться не только недомоганием в первые январские деньки, но и лишними килограммами. А некоторые пищевые дуэты и вовсе способны подпортить здоровье. Способами избежать самых распространённых ошибок на праздничном столе с Life.ru поделилась нутрициолог Лариса Никитина.
По словам специалиста, многие праздничные салаты, такие как оливье, мимоза или сельдь под шубой, состоят из множества ингредиентов и обильно заправляются майонезом. В то же время для лучшего усвоения пищи рекомендуются сочетать в блюде максимум три продукта и не создавать «мешанину».
«Любые многокомпонентные блюда не очень полезны. Правильнее сочетать один-два продукта, три максимум. Такие вот мешанины вызывают эффект брожения в вашем пищеварительном тракте», — объяснила эксперт.
Особое внимание Никитина уделила напиткам, которые часто сопровождают застолье. Бокал шампанского, по мнению нутрициолога, является вполне допустимым выбором. А вот сладкие газированные напитки из праздничного рациона лучше исключить, так как из-за высокого содержания сахара они могут привести к набору лишнего веса.
И ещё есть правило — никогда не пить на голодный желудок. Слизистая должна быть чем-то смазана. Кто-то употребляет маленький кусочек сливочного масла, кто-то вообще не пьёт на голодный желудок, и это правильно. Обязательно надо в рот что-то положить и что-то прожевать и съесть. И желательно, чтобы это было жиросодержащее
Наконец, не стоит завершать плотную трапезу тортиками, особенно если они куплены в магазине. При промышленном производстве таких десертов в целях экономии нередко используются вредные жиры, резюмировала собеседница Life.ru.
«Оздоровить» новогодний стол можно и при помощи замены некоторых ингредиентов на полезные аналоги. Так, роль майонеза в салатах способен «исполнить» натуральный йогурт с лимонным соком, а колбасу гораздо полезнее заменить запечённой грудинкой или курицей.
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