Никакой мешанины: Россиянам рассказали, как уберечь живот от брожения после новогоднего застолья

Гастрономическое разнообразие традиционных для России пышных новогодних застолий, которые обычно не обходятся без тяжёлой и жирной пищи, может завершиться не только недомоганием в первые январские деньки, но и лишними килограммами. А некоторые пищевые дуэты и вовсе способны подпортить здоровье. Способами избежать самых распространённых ошибок на праздничном столе с Life.ru поделилась нутрициолог Лариса Никитина.

По словам специалиста, многие праздничные салаты, такие как оливье, мимоза или сельдь под шубой, состоят из множества ингредиентов и обильно заправляются майонезом. В то же время для лучшего усвоения пищи рекомендуются сочетать в блюде максимум три продукта и не создавать «мешанину».

«Любые многокомпонентные блюда не очень полезны. Правильнее сочетать один-два продукта, три максимум. Такие вот мешанины вызывают эффект брожения в вашем пищеварительном тракте», — объяснила эксперт.

Особое внимание Никитина уделила напиткам, которые часто сопровождают застолье. Бокал шампанского, по мнению нутрициолога, является вполне допустимым выбором. А вот сладкие газированные напитки из праздничного рациона лучше исключить, так как из-за высокого содержания сахара они могут привести к набору лишнего веса.

И ещё есть правило — никогда не пить на голодный желудок. Слизистая должна быть чем-то смазана. Кто-то употребляет маленький кусочек сливочного масла, кто-то вообще не пьёт на голодный желудок, и это правильно. Обязательно надо в рот что-то положить и что-то прожевать и съесть. И желательно, чтобы это было жиросодержащее Лариса Никитина Нутрициолог

Наконец, не стоит завершать плотную трапезу тортиками, особенно если они куплены в магазине. При промышленном производстве таких десертов в целях экономии нередко используются вредные жиры, резюмировала собеседница Life.ru.