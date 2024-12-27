Главная опасность Нового года: Life.ru выяснил, можно ли выбить глаз пробкой от шампанского
Офтальмолог Светлаков: Вылетевшая пробка от шампанского может стоить вам зрения
Мужчина держит бутылку шампанского. Обложка © freepik / gpointstudio
Вылет пробки из бутылки шампанского в новогоднюю ночь — не только один из символов праздника, но и скрытая угроза, о которой в беседе с Life.ru напомнил офтальмолог высшей категории Кирилл Светлаков.
Скорость пробки, вылетающей под давлением, достигает 13-15 метров в секунду, что сопоставимо с выстрелом из пневматического оружия. Попадание пробки в глаз может привести к серьёзным травмам, вплоть до полной потери зрения.
Вот почему так важно открывать шампанское аккуратно. Однако многие считают, что всё это — просто формальность, необходимая лишь для того, чтобы избежать брызг и шума. Под воздействием алкоголя и общей эйфории люди могут становиться более беспечными и небрежными, что повышает риск получения травмы.
Если травма всё же произошла, категорически нельзя тереть глаз, надавливать на него и пытаться предпринимать другие самостоятельные действия. Светлаков советует прикрыть повреждённый глаз чистой салфеткой и как можно скорее обратиться к офтальмологу, сообщив ему все подробности происшествия.
Для предотвращения подобных ситуаций важно соблюдать некоторые правила: остудить шампанское перед открытием, избегать встряхивания бутылки и не направлять её в сторону людей.
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