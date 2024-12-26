Нет — майонезу! Овощам — да! Врач раскрыла простые лайфхаки, как сберечь печень на Новый год
Врач Серёжина: За час до застолья надо съесть овощи, чтобы уменьшить голод
Во время новогодних каникул настоящей «героиней труда» является печень. Она берёт на себя удар по переработке всего, что мы закидываем в себя внутрь: будь то алкоголь, жирная еда и сладости. Снизить нагрузку на этот жизненно важный орган можно при помощи нескольких простых правил. О них рассказала РИАМО врач Вера Серёжина.
Чтобы не переедать за праздничным столом, медик посоветовала за час до застолья перекусить чем-то лёгким. Это могут быть овощи, нежирный белок или чуть-чуть кисломолочки с низким содержанием жира. Это уменьшит чувство голода и не даст съесть лишнего.
Во время самого ужина лучше отдавать предпочтение блюдам с клетчаткой, нежирной рыбе, морепродуктам и овощным гарнирам. Зелень и овощи помогают пищеварению, нейтрализуя тяжёлую еду. Следует избегать блюд с большим содержанием масла и майонеза. Жареное мясо стоит заменить на запечённое или тушёное. Вместо пюре на гарнир лучше подавать брокколи, цветную капусту или кабачки.
После застолий необходимо устраивать разгрузочные дни. В это время надо пить много воды, есть лёгкие супчики и пить кисели. Можно также заварить отвары из расторопши или шиповника, которые помогут печени пережить этот непростой период.
Сохранить здоровье после длительных новогодних застолий помогут и эфирные масла. Их можно распылить по квартире или принять как лечебное средство. Например, аромат корицы уменьшит тягу к сладкому, а лимонный ускорит детоксикацию организма. От чувства тяжести в животе поможет избавиться эфирное масло мяты перечной. Одну каплю надо растворить в стакане воды и выпить эту смесь.