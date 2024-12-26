Нет — майонезу! Овощам — да! Врач раскрыла простые лайфхаки, как сберечь печень на Новый год

Во время новогодних каникул настоящей «героиней труда» является печень. Она берёт на себя удар по переработке всего, что мы закидываем в себя внутрь: будь то алкоголь, жирная еда и сладости. Снизить нагрузку на этот жизненно важный орган можно при помощи нескольких простых правил. О них рассказала РИАМО врач Вера Серёжина.

Чтобы не переедать за праздничным столом, медик посоветовала за час до застолья перекусить чем-то лёгким. Это могут быть овощи, нежирный белок или чуть-чуть кисломолочки с низким содержанием жира. Это уменьшит чувство голода и не даст съесть лишнего.

Во время самого ужина лучше отдавать предпочтение блюдам с клетчаткой, нежирной рыбе, морепродуктам и овощным гарнирам. Зелень и овощи помогают пищеварению, нейтрализуя тяжёлую еду. Следует избегать блюд с большим содержанием масла и майонеза. Жареное мясо стоит заменить на запечённое или тушёное. Вместо пюре на гарнир лучше подавать брокколи, цветную капусту или кабачки.

После застолий необходимо устраивать разгрузочные дни. В это время надо пить много воды, есть лёгкие супчики и пить кисели. Можно также заварить отвары из расторопши или шиповника, которые помогут печени пережить этот непростой период.