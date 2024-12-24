Вместо майонеза: Врач назвала 4 аналога соуса для новогодних салатов

Майонез является незаменимым ингредиентом для многих новогодних блюд. Однако по содержанию питательных веществ и калорий этот продукт нельзя назвать полезным. Тем, кто следит за фигурой и ведёт здоровый образ жизни, лучше заменить его на более лёгкие альтернативы, заявила врач Вера Серёжина.

Например, вместо майонеза салаты можно заправлять греческим йогуртом. Его текстура очень схожа с популярным в народе соусом, но по составу он значительно полезнее. Чтобы улучшить вкус йогурта, можно смешать его с горчицей, лимонным соком, измельчённым чесноком и зеленью. Или приготовить известную греческую заправку дзадзики из йогурта, свежего огурца и чеснока.

Ещё один вариант — соус на основе нежирной сметаны, специй и растительного масла. Любителям пикантных вкусов подойдёт заправка из пюре авокадо с лимонным соком, чесноком и оливковым маслом.

«Если хочется сохранить классический вкус, но сделать его полезнее, можно приготовить домашний майонез. Можно использовать вместо рафинированного масла оливковое или авокадо, а вместо обычного уксуса — сок лимона или яблочный уксус», — поделилась советом врач в беседе с РИАМО.