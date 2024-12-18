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18 декабря, 16:36

Названы традиционные новогодние блюда, которые не принесут вам вред

Врач Серёжина: Холодец полезен для эластичности кожи и здоровья суставов

Популярные новогодние блюда могут быть полезны для здоровья. Например, некоторые не любят холодец из-за его желеобразной консистенции, и зря. Этот классический мясной деликатес богат глюкозамином и эластином, благотворно влияющими на эластичность кожи и суставы. Об этом напомнила врач Вера Серёжина в беседе с РИАМО.

Также в холодце содержится ретинол, укрепляющий иммунитет, и глицин, который положительно влияет на работу нервной системы и мозга. Однако важно учитывать, что блюдо довольно калорийное, поэтому есть его людям с болезнями ЖКТ, подагрой и камнями в почках стоит с осторожностью.

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Среди других блюд врач выделила салаты из морепродуктов и нежирной рыбы, но только с лёгкими заправками. Такие фрукты как ананас, грейпфрут и лимоны не только украсят новогодний стол, но и помогут пищеварению. Вместо жареного мяса лучше запечь курицу, индейку или рыбу в собственном соку. Также следует включать в праздничный рацион побольше свежих овощей, богатых клетчаткой.

Ранее врач рассказала, как рассчитать количество еды на Новый год, чтобы не переесть. Если планируется большое торжество, то следует опираться на ресторанные нормы, где на одного человека подают три порции сытных салатов по 150 г, 200 г горячего, минимум по одному овощу, 50 г нарезок и 75 г десерта. Следует учесть, что на каждого гостя надо 1,5 бутылки вина и 2 л безалкогольных напитков.

Обложка ©

freepik/stockking

Алёна Зиновьева
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