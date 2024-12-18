Названы традиционные новогодние блюда, которые не принесут вам вред

Популярные новогодние блюда могут быть полезны для здоровья. Например, некоторые не любят холодец из-за его желеобразной консистенции, и зря. Этот классический мясной деликатес богат глюкозамином и эластином, благотворно влияющими на эластичность кожи и суставы. Об этом напомнила врач Вера Серёжина в беседе с РИАМО.

Также в холодце содержится ретинол, укрепляющий иммунитет, и глицин, который положительно влияет на работу нервной системы и мозга. Однако важно учитывать, что блюдо довольно калорийное, поэтому есть его людям с болезнями ЖКТ, подагрой и камнями в почках стоит с осторожностью.

Среди других блюд врач выделила салаты из морепродуктов и нежирной рыбы, но только с лёгкими заправками. Такие фрукты как ананас, грейпфрут и лимоны не только украсят новогодний стол, но и помогут пищеварению. Вместо жареного мяса лучше запечь курицу, индейку или рыбу в собственном соку. Также следует включать в праздничный рацион побольше свежих овощей, богатых клетчаткой.