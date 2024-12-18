Без Мимозы и селёдки под шубой: Какие простые, но необычные блюда приготовить на Новый год 2025

Начнём с канонов. Согласитесь, самая стойкая кулинарная ассоциация с новогодними праздниками — это салат оливье. Обычно все понимают под этим названием классический вариант: варёная колбаса, картофель, зелёный горошек, яйца, морковь — и всё это под горкой майонеза.

Как необычно приготовить салат оливье на Новый год 2025: рецепты от шеф-повара. Фото © Freepik / тимолина

Интересно, что это далеко не оригинальный рецепт салата, придуманного французским поваром Люсьеном Оливье ещё в XIX веке. Тогда шеф готовил его с пернатой дичью, раковыми шейками, телячьим языком и икрой. Спустя годы рецепт изменился, а сам салат стал неотъемлемой частью советского, а затем русского застолья. К 2025 году ничего не изменилось: большинство российских семей 31 декабря не могут обойтись без приготовления «тазика оливье».

Главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева рассказала, как модифицировать советский салат во что-то современное и новое по вкусу. Эксперт поделился с Life.ru тремя другими рецептами – адаптациями культового салата, и они такие удачные, что их тоже захочется повторять снова и снова.

Оливье с куриной грудкой

Рецепт оливье с куриной грудкой: простой рецепт. Фото © Freepik

Например, можно заменить в оливье несколько ингредиентов — вкус будет похожий, но намного свежее. Так, вместо варёной колбасы нарежьте куриную грудку, а вместо маринованного огурца — свежий. Заправьте всё смесью майонеза и сметаны. Многие, попробовав эту вариацию салата, к «классической» возвращаться уже не хотят.

Экзотический оливье

Ещё один популярный вариант — экзотический оливье. В этом случае к картофелю, свежему огурцу, куриной грудке, яйцам и моркови добавляются кубики консервированного ананаса. А заправляется всё майонезом и лимонным соком. Людмила Румянцева Главный технолог сервиса «Много лосося»

Оливье с рыбой

Как приготовить оливье с рыбой? Рецепт от шеф-повара на Новый год. Фото © Freepik / chandlervid85

Третий вариант — добавить к привычному салату рыбу. Так будет ещё интереснее, а блюдо получится с азиатским акцентом. Для этого подойдёт любая красная рыба: лосось, слабосолёная форель, сёмга, кета, горбуша. С рыбы снимите кожу и нарежьте кубиками — такими же, как будете резать и овощи. Добавьте к ней картофель, яйцо, свежий огурец, зелёный горошек. Немного посолите, заправьте майонезом и украсьте зеленью.

Когда с составом салата вы уже поэкспериментировали, попробуйте поиграть с подачей. Например, можно подать оливье в стеклянных креманках и украсить веточкой петрушки. Или же более праздничный вариант: установите в центр блюда стакан, а салат выкладывайте вокруг него. Затем уберите стакан из центра — получится форма рождественского венка. Особенно красиво будет, если украсить его веточками укропа и гранатом.

Традиции — это хорошо. Но когда из года в год мы делаем одно и то же, становится скучно. А праздники должны радовать и удивлять, дарить яркие эмоции — и, конечно, большую часть приятных впечатлений мы получаем за новогодним столом. Только представьте, как обрадуются ваши рецепторы новым вкусам и сочетаниям! Людмила Румянцева Главный технолог сервиса «Много лосося»

Каждый праздник начинается с закусок: самое время произвести впечатление, беспроигрышный и оригинальный вариант — брускетты. Например, с творожным сыром и вялеными помидорами или с намазкой из авокадо и креветками, обжаренными на гриле. Можно попробовать гуакамоле — помидоры и авокадо бросьте в блендер, добавьте лимонный сок, специи и подавайте с чипсами начос.

Лучшая закуска на Новый год 2025: брускетты с креветками или вялеными томатами. Фото © Freepik

Или приготовьте закуску с кавказским акцентом: рулетики из баклажанов с орехами и гранатом — это запечённые баклажаны, фаршированные смесью грецких орехов, чеснока и зёрен граната, — необычное сочетание вкусов. Если вы любите морепродукты и хотите закуску «побогаче», попробуйте сделать тартар из лосося с авокадо: свежий лосось, мелко нарезанный вместе с авокадо, зеленью и специями, — лёгкая закуска, которая порадует любителей морепродуктов.

Следующая важная страница в вашем меню — салаты. Именно с ними ассоциируется Новый год, поэтому этим блюдам стоит уделить особое внимание, придумывая список блюд на праздник. Людмила Румянцева Главный технолог сервиса «Много лосося»

Если вам надоел стандартный набор: оливье, сельдь под шубой и «Мимоза», — попробуйте хит последних лет — салат с хрустящими баклажанами. Готовится легко и непосредственно перед застольем: крупно нарезанные баклажаны обвалять в крахмале и обжарить до хрустящей корочки. Кусочки свежих томатов заправить кисло-сладким или терияки соусом, добавить шарики творожного сыра и посыпать семенами кунжута.

Роллы из «Мимозы». Фото © Шедеврум

Ещё один необычный вариант подойдёт тем, кто любит суши: на новогоднем столе вряд ли окажутся роллы, но зато их вкус можно воссоздать в салате. Готовим как «Мимозу», укладывая слоями отварной рис, слайсы лосося, авокадо и огурец (можно добавить креветки, икру или любой ингредиент, который вам нравится в составе суши-роллов). Между слоями щедро укладываем творожный сыр.

Но, как рассказывает эксперт, главными звёздами вечера должны оставаться горячие блюда. Несколько необычных, но очень вкусных вариантов: Филе трески под соусом мисо с овощами — рыба, приготовленная с японским соусом мисо, дополненная овощами, придаст блюду пикантность и лёгкость.

— рыба, приготовленная с японским соусом мисо, дополненная овощами, придаст блюду пикантность и лёгкость. Говядина Веллингтон с грибами и беконом — это блюдо сочетает в себе сочную говяжью вырезку, завёрнутую в слоёное тесто с начинкой из грибов и бекона.

— это блюдо сочетает в себе сочную говяжью вырезку, завёрнутую в слоёное тесто с начинкой из грибов и бекона. Курица терияки с рисом и овощами — птицу маринуют в соусе терияки, а затем обжаривают до золотистой корочки. Подают с рассыпчатым рисом и свежими овощами.

Необычные новогодние рецепты десертов, которые легко приготовить дома. Фото © Шедеврум