Какие талисманы повесить на ёлку и поставить на стол, чтобы год Змеи 2025 оказался благодатным

А вы знали, что ёлку надо наряжать только в хорошем настроении, если хотите, чтобы всё загаданное сбылось? Дерево может быть искусственное или натуральное, ведь главное — настрой, с каким вы будете его украшать. Что из талисманов повесить на ёлку и поставить на новогодний стол для встречи 2025 года Змеи?

Как рассказывает Life.ru экстрасенс Альбина Селицкая, в 2025 году цвет удачи — зелёный, так как змея чаще всего бывает таких оттенков. Подойдут изумрудный цвет, бирюза и цвет хаки на игрушках и украшениях. «Ещё неплохо будут смотреться коричневые и песочные оттенки, так как змея бывает разных цветов в зависимости от среды обитания. Светлые тона на ёлке тоже могут присутствовать», — поясняет эксперт.

Чем украсить ёлку и стол, чтобы привлечь в семью богатство

Что должно висеть на ёлке, чтобы год Змеи 2025 принёс богатство. Фото © «Шедеврум»

Чтобы привлечь в семью богатство, на ёлку нужно повесить что-то блестящее и красивое: золотые бусы или серебряные украшения. Главное, чтобы они красиво сверкали, были обтекаемыми, без острых углов, имели круглую или шарообразную форму. Ёлочные шары можно выбрать с символом 2025 года, например маленькими змейками в коронах. Главное — не переборщить, чтобы змей в доме не стало слишком много.

Можно оставить новый кошелёк с крупной купюрой под ёлкой, чтобы он весь год притягивал такие же крупные купюры. Кто хочет, может класть доллары, евро, рубли, но чтобы они были крупные, с нулями. Хорошо, если это будут пятёрки, так как эта цифра притягивает другие деньги. Альбина Селицкая Экстрасенс

Чтобы привлечь богатство в год Змеи 2025, Life.ru уже рассказывал, какие блюда обязаны быть на новогоднем столе. Но что касается декора, для усиления эффекта эксперты советуют украсить стол свечами золотистого или зелёного цвета. И, конечно же, не забудьте про символ 2025 года — фигурку Змеи. Её лучше всего выбрать из благородного материала, например из металла или драгоценного зелёного камня.

Какие талисманы привлекут любовь в 2025 году

Как привлечь любовь в 2025 Зелёной Змеи. Фото © «Шедеврум»

Что притянет любовь в 2025 году из талисманов? Чтобы дом был полной чашей, на ёлке могут быть живые украшения: гранаты, яблоки, орехи, которые всегда являлись символом богатства.

Чтобы притянуть любовь в жизнь, украсьте новогоднее деревце красными украшениями, но не переборщите, чтобы не перегрузить ёлку красным цветом. Иначе Змея может стать ядовитой и агрессивной, и любовь превратится в страсть, что приведёт к ссорам и слезам. Альбина Селицкая Экстрасенс

Для привлечения любви экстрасенс советует повесить парные игрушки из стекла: кроликов, голубков светлых тонов или символы свадьбы, которые можно купить в свадебных салонах и разместить на ёлке, призывая в свою жизнь любовь и партнёрство.

Что поставить на стол в новогоднюю ночь, чтобы притянуть любовь и деньги. Фото © «Шедеврум»

Для привлечения любви в год Змеи 2025 на новогоднем столе можно разместить парные предметы: две свечи, две фигурки птиц (символизирующих верность и семейное счастье) или две небольшие вазочки с цветами. Можно также использовать изображения или фигурки животных, традиционно ассоциирующихся с любовью и преданностью, например лебедей или голубей. Не забудьте о символике сердца — сердечки из фруктов, салфетки с сердечным принтом или даже небольшие шоколадные конфеты, разложенные на столе, усилят желаемый эффект. Главное, чтобы эти предметы были красиво оформлены и вызывали у вас приятные эмоции, ведь позитивный настрой при встрече Нового года — залог успеха.