Новый год в стиле СССР: 5 любимых блюд, которые всегда стояли на советском столе в новогоднюю ночь

Если в этот Новый год вам хочется поностальгировать по советским временам, то Life.ru вас выручит: мы собрали несколько блюд, которые пользовались в Советском Союзе бешеной популярностью, и рады представить вам подборку рецептов бессмертной новогодней классики.

Советский салат оливье

Салат оливье: любимая всеми новогодняя классика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chudo2307

Без этого блюда советский Новый год невозможно себе представить. Оливье — это альфа и омега, начало и конец Нового года. Его торжественно вкушают под бой курантов, утром первого января с него начинается день, в общем, оливье и Новый год — это неразлучная парочка. Представляем вам рецепт настоящего советского оливье.

Вам понадобятся:

4 клубня картофеля;

2 морковки;

3 куриных яйца;

4 маринованных или малосольных огурца;

400 грамм колбасы;

400 грамм консервированного зелёного горошка;

150 грамм майонеза;

соль;

чёрный перец.

Ваши дальнейшие действия:

Отвариваем морковь, картошку и яйца, затем остужаем и нарезаем кубиками. Нарезаем опять же кубиками огурцы и колбасу. Все ингредиенты смешиваем в миске вместе с горошком. Заправляем майонезом, перемешиваем, солим и перчим, затем снова перемешиваем. Оставляем в холодильнике на несколько часов.

Любимая в Союзе селёдка под шубой

Селёдка под шубой: вызовет невероятную волну ностальгии по СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / anmbph

Сельдь под шубой — ещё один знаменитый советский деликатес. Он подавался как на Новый год, так и на другие праздники. Если вы хотите погрузиться в ностальгию полностью, встречая новый, 2025-й, то этот рецепт для вас. И помните: рыба должна быть только первой свежести!

Вам понадобятся:

400 грамм филе селёдки;

3 клубня картофеля;

2 морковки;

1 или 2 свёклы;

3 куриных яйца;

100–200 грамм майонеза;

соль.

Ваши дальнейшие действия:

Отвариваем свёклу, картофель и морковь. Остужаем и трём на крупной тёрке. Варим яйца, остужаем их и нарезаем. Слоями на плоское блюдо выкладываем картофель, сельдь, морковь, яйца и свёклу. Каждый слой щедро смазываем майонезом. Блюдо должно постоять несколько часов в холодильнике. Это нужно для пропитки.

Новогодние блюда в СССР: мясо по-французски

Мясо по-французски: сытное и нежное новогоднее блюдо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Мясо по-французски — ещё одно сытное праздничное блюдо, изобретённое в Советском Союзе. Обычно оно готовится из отборной говядины, на которой лежит «шубка» из сыра, майонеза и лука. Мы нашли рецепт настоящего советского мяса по-французски.

Вам понадобятся:

500 грамм отборной говядины;

3 небольших клубня картофеля;

200 грамм твёрдого сыра;

одна луковица;

майонез;

соль;

чёрный перец.

Ваши дальнейшие действия:

Тонко нарежьте мясо, поработайте над ним отбивным молотком и добавьте соли. Выложите говядину на противень, положите сверху нарезанный лук и тёртую картошку. Щедро сдобрите майонезом и тёртым сыром. Мясо необходимо запечь в духовке. Температура ­— 180°C, время — 40 минут.

Без бутербродов с красной икрой не обходился ни один советский стол

Бутеры с красной икрой: без них Новый год невозможно себе представить! Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Без красной икры Новый год — не Новый год. Икра, как и оливье, — неотъемлемая часть этого праздника. В Советском Союзе, особенно в периоды дефицита, такие деликатесные продукты, как икра, часто доставались с боем. Зато бутерброд с маслом и икрой становился от этого только вкуснее! Читайте наш рецепт.

Вам понадобятся:

багет;

сливочное или же творожное масло;

красная икра.

Ваши дальнейшие действия:

Нарежьте багет. Щедро смажьте маслом каждый ломтик. Выложите красную икру — и всё, легендарная советская новогодняя закуска готова!

Новый год, как в СССР: салат мимоза

Мимоза: салатный торт. Шедевр советской кулинарной мысли. Фото © russianfood.com

Слоёный салат-коктейль, который со стороны выглядит как торт, — мимоза умеет удивлять! Салат мимоза в СССР подавался либо вместе с оливье, либо присутствовал на новогоднем столе вместо него, если хозяйке хотелось поэкспериментировать. Рассказываем, как его приготовить.

Вам понадобятся:

банка консервированной сайры или тунца;

3 мелких картофелины;

2 морковки;

три куриных яйца;

майонез;

соль.

Ваши дальнейшие действия:

Сварите картошку, морковку и яйца. Достаньте крупную тёрку и натрите на ней все ингредиенты по отдельности. Затем надо выложить ингредиенты слоями в таком порядке: рыба, картошка, майонез, морковка, яйца. Салат должен пропитаться: пусть он несколько часов постоит в холодильнике.