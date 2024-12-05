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5 декабря, 14:30

Новый год в стиле СССР: 5 любимых блюд, которые всегда стояли на советском столе в новогоднюю ночь

Новый Год — время волшебства! И в СССР это прекрасно понимали. Иначе как объяснить то разнообразие блюд и закусок, что стояло на столе каждое 31 декабря? Мы в Life.ru подобрали несколько советских новогодних рецептов.

Если в этот Новый год вам хочется поностальгировать по советским временам, то Life.ru вас выручит: мы собрали несколько блюд, которые пользовались в Советском Союзе бешеной популярностью, и рады представить вам подборку рецептов бессмертной новогодней классики.

Советский салат оливье

Салат оливье: любимая всеми новогодняя классика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chudo2307

Салат оливье: любимая всеми новогодняя классика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chudo2307

Без этого блюда советский Новый год невозможно себе представить. Оливье — это альфа и омега, начало и конец Нового года. Его торжественно вкушают под бой курантов, утром первого января с него начинается день, в общем, оливье и Новый год — это неразлучная парочка. Представляем вам рецепт настоящего советского оливье.

Вам понадобятся:

  • 4 клубня картофеля;
  • 2 морковки;
  • 3 куриных яйца;
  • 4 маринованных или малосольных огурца;
  • 400 грамм колбасы;
  • 400 грамм консервированного зелёного горошка;
  • 150 грамм майонеза;
  • соль;
  • чёрный перец.

Ваши дальнейшие действия:

  1. Отвариваем морковь, картошку и яйца, затем остужаем и нарезаем кубиками.
  2. Нарезаем опять же кубиками огурцы и колбасу.
  3. Все ингредиенты смешиваем в миске вместе с горошком.
  4. Заправляем майонезом, перемешиваем, солим и перчим, затем снова перемешиваем.
  5. Оставляем в холодильнике на несколько часов.

Любимая в Союзе селёдка под шубой

Селёдка под шубой: вызовет невероятную волну ностальгии по СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / anmbph

Селёдка под шубой: вызовет невероятную волну ностальгии по СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / anmbph

Сельдь под шубой — ещё один знаменитый советский деликатес. Он подавался как на Новый год, так и на другие праздники. Если вы хотите погрузиться в ностальгию полностью, встречая новый, 2025-й, то этот рецепт для вас. И помните: рыба должна быть только первой свежести!

Вам понадобятся:

  • 400 грамм филе селёдки;
  • 3 клубня картофеля;
  • 2 морковки;
  • 1 или 2 свёклы;
  • 3 куриных яйца;
  • 100–200 грамм майонеза;
  • соль.

Ваши дальнейшие действия:

  1. Отвариваем свёклу, картофель и морковь. Остужаем и трём на крупной тёрке.
  2. Варим яйца, остужаем их и нарезаем.
  3. Слоями на плоское блюдо выкладываем картофель, сельдь, морковь, яйца и свёклу. Каждый слой щедро смазываем майонезом.
  4. Блюдо должно постоять несколько часов в холодильнике. Это нужно для пропитки.

Новогодние блюда в СССР: мясо по-французски

Мясо по-французски: сытное и нежное новогоднее блюдо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Мясо по-французски: сытное и нежное новогоднее блюдо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Мясо по-французски — ещё одно сытное праздничное блюдо, изобретённое в Советском Союзе. Обычно оно готовится из отборной говядины, на которой лежит «шубка» из сыра, майонеза и лука. Мы нашли рецепт настоящего советского мяса по-французски.

Вам понадобятся:

  • 500 грамм отборной говядины;
  • 3 небольших клубня картофеля;
  • 200 грамм твёрдого сыра;
  • одна луковица;
  • майонез;
  • соль;
  • чёрный перец.

Ваши дальнейшие действия:

  1. Тонко нарежьте мясо, поработайте над ним отбивным молотком и добавьте соли.
  2. Выложите говядину на противень, положите сверху нарезанный лук и тёртую картошку.
  3. Щедро сдобрите майонезом и тёртым сыром.
  4. Мясо необходимо запечь в духовке. Температура ­— 180°C, время — 40 минут.

Без бутербродов с красной икрой не обходился ни один советский стол

Бутеры с красной икрой: без них Новый год невозможно себе представить! Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Бутеры с красной икрой: без них Новый год невозможно себе представить! Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Без красной икры Новый год — не Новый год. Икра, как и оливье, — неотъемлемая часть этого праздника. В Советском Союзе, особенно в периоды дефицита, такие деликатесные продукты, как икра, часто доставались с боем. Зато бутерброд с маслом и икрой становился от этого только вкуснее! Читайте наш рецепт.

Вам понадобятся:

  • багет;
  • сливочное или же творожное масло;
  • красная икра.

Ваши дальнейшие действия:

  1. Нарежьте багет.
  2. Щедро смажьте маслом каждый ломтик.
  3. Выложите красную икру — и всё, легендарная советская новогодняя закуска готова!

Новый год, как в СССР: салат мимоза

Мимоза: салатный торт. Шедевр советской кулинарной мысли. Фото © russianfood.com

Мимоза: салатный торт. Шедевр советской кулинарной мысли. Фото © russianfood.com

Слоёный салат-коктейль, который со стороны выглядит как торт, — мимоза умеет удивлять! Салат мимоза в СССР подавался либо вместе с оливье, либо присутствовал на новогоднем столе вместо него, если хозяйке хотелось поэкспериментировать. Рассказываем, как его приготовить.

Вам понадобятся:

  • банка консервированной сайры или тунца;
  • 3 мелких картофелины;
  • 2 морковки;
  • три куриных яйца;
  • майонез;
  • соль.

Ваши дальнейшие действия:

  1. Сварите картошку, морковку и яйца.
  2. Достаньте крупную тёрку и натрите на ней все ингредиенты по отдельности.
  3. Затем надо выложить ингредиенты слоями в таком порядке: рыба, картошка, майонез, морковка, яйца.
  4. Салат должен пропитаться: пусть он несколько часов постоит в холодильнике.

Попробуйте приготовить блюда для новогоднего стола по нашим рецептам: вы точно не пожалеете! А если вы хотели бы ещё глубже погрузиться в мир советской кухни, то представляем вам рецепт лучшего зимнего супа: щей из кислой капусты.

Новогодний стол 2025: что должно быть на новогоднем столе при встрече года Зелёной Змеи
Новогодний стол 2025: что должно быть на новогоднем столе при встрече года Зелёной Змеи
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Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotosDo, New Africa, SSV.Photo, © Freepik

Анна Волкова
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