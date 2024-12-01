Секретный советский рецепт: как приготовить дома идеальные щи с квашеной капустой из СССР

Скоро наступят холода, а значит, у вас наверняка ещё остались осенние заготовки для бульонов. Life.ru выяснил все тонкости приготовления щей из квашеной капусты, именно таких, как в СССР. Следуйте этому простому рецепту, и отличные вкусные щи вам просто гарантированы!

Простой рецепт кислых щей из СССР

Вкус СССР: как приготовить кислые щи с квашеной капустой по-советски.

Кислые щи — настоящий символ советской эпохи. Их вкус, резкий и одновременно приятный, был настолько привычным, что мы уже и не помним, как это — зимой есть свежую капусту. Тогда её попросту не было в изобилии, поэтому квашеная капуста в огромных количествах была обычным зимним продуктом. Ведро квашеной, подмёрзшей или даже перебродившей капусты на балконе — типичная картина тех времён, а аромат кислых щей прочно ассоциируется с жизнью в коммуналках.

Вам понадобится: Мясо — 300 грамм мякоти на косточке;

Квашеная капуста — 300 грамм;

Картошка — 3–4 средних — 500 грамм;

Лук 1 штука — 100 грамм;

Морковь 1 штука — 100 грамм;

Томатная паста — 3–4 ст. ложки

Масло для тушения капусты — 50 грамм;

Соль, перец, лавровый лист, специи по вкусу.

Как приготовить те самые щи из СССР с квашеной капустой

Кислые щи с капустой: рецепт времён СССР, который приготовить дома сегодня сможет каждый. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Сегодня всё изменилось. Мы с лёгкостью можем заквасить небольшое количество капусты или купить её уже готовую у бабушек на рынке. Но, несмотря на все изменения, зимой кислые щи по-прежнему остаются любимым блюдом многих россиян. Поэтому именно в первый день зимы рассказываем рецепт легендарных советских кислых щей.

Шаг 1. 300 граммов этой зимней королевы, слегка припушённой солнцем и временем, отправляем в кастрюльку, добавляем стакан-полтора воды и каплю масла. Тушим до мягкости, предварительно промыв и отжав, если наша капуста чересчур строптива.

Шаг 2. Параллельно в большой кастрюле, где будут томиться щи, варится мясо — пусть окунётся в два литра воды, укрытое ею с головой, в компании половинки лука и моркови.

Шаг 3. Когда бульон забурлит, пену снимаем — это дань чистоте и безупречному вкусу. Затем отправляем в бурлящий котёл картофель — целиком или разделённый на две половинки — дело вкуса.

Простой рецепт легендарного зимнего супа времён СССР. Фото © ТАСС / Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС

Шаг 4. В разогретое масло, словно в волшебную палитру, добавляем измельчённый чеснок — один зубчик, и нарезанный лук. Щепотка соли и сахара — и лук, словно застенчивая невеста, становится прозрачным. Отставляем его в сторону. На той же сцене появляется морковь, увенчанная щепоткой соли и перцем.

Шаг 5. Обжариваем и добавляем три-четыре ложки томатной пасты, позволяя всему этому великолепию потушиться минут пять.

Шаг 6. Через сорок минут кипения наступает кульминация: вынимаем капусту, мясо, картофель и овощи. Капусту отжимаем, картофель превращаем в нежное пюре, а мясо, освобождённое от кости, мелко рубим. Лук и морковь убираем.

Пошаговый рецепт, как приготовить дома щи с капустой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sofya Koroleva

Шаг 7. Настало время финального аккорда: все ингредиенты возвращаются в бульон, который вновь закипает, и на небольшом огне продолжает готовиться 15–20 минут. За пять минут до финала пробуем на соль, добавляем лавровый лист, сушёный укроп, петрушку и прочие ароматные специи по желанию — после каждого добавления даём закипеть.

Шаг 8. В самом конце, за несколько мгновений до выключения, по желанию, отправляем в щи два-три зубчика чеснока, нарезанных крупными дольками. Готово!