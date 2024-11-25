Без оливье и мимозы: 5 бюджетных и вкусных салатов и закусок на новогодний стол 2025
Опытные хозяйки начинают составлять меню на новогодний стол за месяц до торжества. Life.ru делится простыми, но вкусными рецептами, покупка продуктов к которым не ударит сильно по кошельку.
Новый год — время чудес, волшебства и, конечно же, обильного застолья! Но что делать, если хочется удивить гостей оригинальными блюдами, не потратив при этом целое состояние? Забудьте о надоевших оливье и мимозе! Сегодня Life.ru станет путеводителем в мир вкусных и недорогих новогодних салатов и закусок, которые порадуют вас и близких своей неповторимостью и свежими вкусовыми сочетаниями. Мы предлагаем рецепты, основанные на доступных продуктах, позволяющие создать праздничное настроение без лишних финансовых затрат. Готовьтесь к кулинарным экспериментам и незабываемому новогоднему ужину!
Салат-закуска «Еловые шишки»
Как приготовить новогодний салат «Еловые шишки». Фото © «Шедеврум»
- Курица копчёная (бедро куриное) — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Сыр твёрдый — 50 г
- Творог — 70 г
- Масло сливочное — 20 г
- Майонез — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Финики (для украшения) — 50 г
Как приготовить салат «Еловые шишки»
Поразите гостей на Новый год не просто салатом, а настоящим произведением кулинарного искусства — салатом-закуской «Еловые шишки»! Сочетание нежной творожной массы, пикантной копчёной курицы и сладковатых фиников — это взрыв вкуса, который запомнится надолго.
- Шаг 1. Начните с подготовки: отварные яйца превращаются в нежную стружку, творог — в однородную, гладкую массу, смешанную с размягчённым сливочным маслом и тёртым сыром. Копчёная курица, измельчённая на небольшие кусочки, добавляет пикантности.
- Шаг 2. Все ингредиенты соединяются в ароматную смесь, заправленную майонезом и щепоткой соли.
- Шаг 3. А теперь — самое волшебство! На красивом блюде расположите веточку сосны — это станет основой вашей композиции. Из приготовленной массы сформируйте небольшие шарики, напоминающие шишки.
- Шаг 4. Финальный штрих — измельчённые финики, выложенные на «шишки» в виде чешуек, добавляют не только оригинальности, но и сладкую нотку, идеально дополняя вкус копчёной курицы.
Ваш салат «Еловые шишки» — это не просто закуска, это маленькое новогоднее чудо, которое гарантированно сделает вас хозяйкой на все сто!
Салат «Римский» с говядиной и яичными блинчиками
Недорогие салаты на новогодний стол 2025: салат «Римский». Фото © «Шедеврум»
- Говядина — 250 г
- Огурец свежий — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Орехи грецкие, очищенные (измельчённые) — 2 ст. ложки
- Листья салата — 1 пучок
- Лук зелёный — 2–3 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Майонез — 2 ст. ложки
- Масло растительное для обжаривания — 2 ст. ложки
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
Пошаговый рецепт салата «Римский» на две порции
Создайте настоящий кулинарный шедевр — изысканный мясной салат, который станет украшением любого праздничного стола!
- Шаг 1. Начнём с говядины: тонкая соломка из мяса обжаривается до румяной корочки в раскалённом масле, а затем тушится под крышкой в небольшом количестве воды, превращаясь в нежное, тающее во рту блюдо.
- Шаг 2. Пока мясо отдыхает, приготовим яичные блинчики — тонкие, румяные, свёрнутые в элегантные рулетики и нарезанные на изящные полоски.
- Шаг 3. Огурец превращается в хрустящую соломку, зелёный лук мелко шинкуется, а грецкие орехи измельчаются ножом.
- Шаг 4. На листьях салата создаём кулинарную композицию: сначала слой нежной говядины, затем хрустящий огурец, ароматный чеснок и тонкие полоски яичных рулетов — как изысканное завершение.
- Шаг 5. Финальный аккорд — нежная майонезная сеточка, сделанная с помощью кулинарного мешочка, и щедрая присыпка из зелёного лука и рубленого ореха. Этот салат — не просто блюдо, это симфония вкусов и текстур, праздничное удовольствие для настоящих гурманов!
Салат «Змейка»
Новогодний салат «Змейка»: пошаговый рецепт. Фото © «Шедеврум»
- 2 варёных картофелины
- 2 варёных яйца
- 3 плавленых сырка
- 200 г консервированной горбуши
- чеснок — 2 головки
- соль — по вкусу
- майонез — по вкусу
- маринованные огурцы для украшения
Как приготовить символ 2025 года: рецепт салата «Змейка»
Встретьте новый, 2025 год — год Змеи — с салатом, который станет настоящим хитом вашего праздничного стола! Забудьте о скучных традиционных закусках — этот шедевр поразит не только вкусом, но и оригинальным оформлением.
- Шаг 1. Размятую вилкой горбушу соединяем с другими натёртыми ингредиентами (не забудьте про соль и чеснок по вкусу!), тщательно перемешиваем.
- Шаг 2. На широком блюде расстилаем листья салата — это будет основой нашего «ползучего» кулинарного шедевра.
- Шаг 3. Из салатной массы формируем изящную змейку, аккуратно смазывая её майонезом. Затем, используя тонкие кружочки солёных огурчиков, создаём на змеином теле эффектный узор.
- Шаг 4. Две горошинки чёрного перца превратятся в хитро блестящие глаза, а кусочек морковки станет игривым язычком.
- Шаг 5. Ваш салат «Змейка» готов покорять сердца и желудки! Это блюдо — не просто еда, а настоящее произведение искусства, которое добавит изюминку вашему новогоднему торжеству.
Картофельные роллы с рыбной начинкой
Как приготовить картофельные роллы на Новый год 2025. Фото © «Шедеврум»
- Картофель — 2 шт.
- Филе сельди малосольной — 1 шт.
- Зелёный лук — по вкусу
- Листья салата — 2–3 шт.
- Огурец (по желанию) — несколько полосочек
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Масло растительное — для смазывания сковороды
Как приготовить картофельные роллы с селёдкой: пошаговый рецепт
Шаг 1: Подготовка картофеля. Натрите очищенный картофель на тёрке. После этого хорошо отожмите его, чтобы избавиться от лишнего сока. Приправьте натёртый картофель солью и перцем по вкусу.
Шаг 2: Жарка картофельной лепёшки. Разогрейте сковороду и намажьте её маслом. Выложите картофельную массу в сковороду так, чтобы получился тонкий слой. Обжаривайте лепёшку на среднем огне, пока она не станет золотисто-коричневой с обеих сторон. Главное — не спешить с переворачиванием, дайте лепёшке как следует подрумяниться, чтобы избежать её разрушения.
Шаг 3: Подготовка начинки. Нарежьте филе селёдки на длинные полоски. Приготовьте остальные компоненты: нарвите листья салата, порежьте огурец тонкими полосками (для этого удобно воспользоваться овощечисткой) и нашинкуйте зелёный лук.
Шаг 4: Сборка роллов. На жареную картофельную лепёшку выложите сначала листья салата, затем полоски селёдки, огурцы и нарезанный лук. Постарайтесь равномерно распределить начинку по поверхности.
Шаг 5: Формирование рулета. Аккуратно сверните лепёшку с начинкой в рулет. Немного прижмите его сверху, чтобы картофельная структура лучше склеилась.
Шаг 6: Нарезка и подача. Нарежьте получившийся рулет на небольшие порции. Подавайте картофельные роллы с селёдкой к столу, наслаждаясь быстрым и вкусным угощением!
Закуска «Павлиний хвост»
Салат «Павлиний хвост»: простой и бюджетный рецепт. Фото © «Шедеврум»
- Баклажаны — 2 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Огурец — 2 шт.
- Сыр твёрдый
- Чеснок
- Майонез
- Маслины
- Соль
Пошаговый рецепт закуски «Павлиний хвост»
Шаг 1. Превратите обычные баклажаны в шедевр кулинарного искусства! Сначала избавимся от лишней горечи: щедро посыпаем нарезанные баклажаны солью, дадим им «поплакать» минут 30–60, а затем тщательно промоем. Теперь — на сковородку! Обжариваем ломтики до золотистой корочки (по 3–4 минуты с каждой стороны), а затем избавимся от лишнего масла, промокнув их бумажным полотенцем.
Шаг 2. Пока баклажаны отдыхают, подготовим остальные ингредиенты: помидоры нарежем кружочками, огурцы тоже, а сыр натрём на крупной тёрке, добавив к нему мелко порубленный чеснок и майонез.
Шаг 3. Вот тут-то и начинается самое интересное! На широком блюде выкладываем обжаренные баклажаны в виде пышного павлиньего хвоста. На каждый ломтик — по кружочку помидора, сверху — щедрая порция ароматной сырной смеси, затем — огуречный кружок и половинка маслины — как вишенка на торте.
Шаг 4. Поставьте «Павлиний хвост» в холодильник на полчаса, чтобы все вкусы «подружились». Поверьте, эта красочная и невероятно вкусная закуска станет настоящей звездой вашего праздничного стола, поразив гостей своей оригинальностью!
Разнообразие новогоднего меню не ограничивается классическими салатами, такими как мимоза и оливье. Используя доступные и недорогие ингредиенты, вы можете создать множество оригинальных и вкусных салатов, которые удивят ваших гостей и добавят ярких красок праздничному столу. Не бойтесь проявлять фантазию и использовать то, что у вас есть под рукой, — это сделает ваше новогоднее меню не только экономичным, но и по-настоящему уникальным! Пусть ваши новые кулинарные творения станут настоящим украшением праздника и создадут атмосферу уюта и радости, которой все мы ждём в Новый год.
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Фото © «Шедеврум»