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25 ноября, 14:30

Без оливье и мимозы: 5 бюджетных и вкусных салатов и закусок на новогодний стол 2025

Опытные хозяйки начинают составлять меню на новогодний стол за месяц до торжества. Life.ru делится простыми, но вкусными рецептами, покупка продуктов к которым не ударит сильно по кошельку.

Новый год — время чудес, волшебства и, конечно же, обильного застолья! Но что делать, если хочется удивить гостей оригинальными блюдами, не потратив при этом целое состояние? Забудьте о надоевших оливье и мимозе! Сегодня Life.ru станет путеводителем в мир вкусных и недорогих новогодних салатов и закусок, которые порадуют вас и близких своей неповторимостью и свежими вкусовыми сочетаниями. Мы предлагаем рецепты, основанные на доступных продуктах, позволяющие создать праздничное настроение без лишних финансовых затрат. Готовьтесь к кулинарным экспериментам и незабываемому новогоднему ужину!

Салат-закуска «Еловые шишки»

Как приготовить новогодний салат «Еловые шишки». Фото © «Шедеврум»

Как приготовить новогодний салат «Еловые шишки». Фото © «Шедеврум»

  • Курица копчёная (бедро куриное) — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сыр твёрдый — 50 г
  • Творог — 70 г
  • Масло сливочное — 20 г
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Финики (для украшения) — 50 г

Как приготовить салат «Еловые шишки»

Поразите гостей на Новый год не просто салатом, а настоящим произведением кулинарного искусства — салатом-закуской «Еловые шишки»! Сочетание нежной творожной массы, пикантной копчёной курицы и сладковатых фиников — это взрыв вкуса, который запомнится надолго.

  • Шаг 1. Начните с подготовки: отварные яйца превращаются в нежную стружку, творог — в однородную, гладкую массу, смешанную с размягчённым сливочным маслом и тёртым сыром. Копчёная курица, измельчённая на небольшие кусочки, добавляет пикантности.
  • Шаг 2. Все ингредиенты соединяются в ароматную смесь, заправленную майонезом и щепоткой соли.
  • Шаг 3. А теперь — самое волшебство! На красивом блюде расположите веточку сосны — это станет основой вашей композиции. Из приготовленной массы сформируйте небольшие шарики, напоминающие шишки.
  • Шаг 4. Финальный штрих — измельчённые финики, выложенные на «шишки» в виде чешуек, добавляют не только оригинальности, но и сладкую нотку, идеально дополняя вкус копчёной курицы.

Ваш салат «Еловые шишки» — это не просто закуска, это маленькое новогоднее чудо, которое гарантированно сделает вас хозяйкой на все сто!

Салат «Римский» с говядиной и яичными блинчиками

Недорогие салаты на новогодний стол 2025: салат «Римский». Фото © «Шедеврум»

Недорогие салаты на новогодний стол 2025: салат «Римский». Фото © «Шедеврум»

  • Говядина — 250 г
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Орехи грецкие, очищенные (измельчённые) — 2 ст. ложки
  • Листья салата — 1 пучок
  • Лук зелёный — 2–3 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — 2 ст. ложки
  • Масло растительное для обжаривания — 2 ст. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Пошаговый рецепт салата «Римский» на две порции

Создайте настоящий кулинарный шедевр — изысканный мясной салат, который станет украшением любого праздничного стола!

  • Шаг 1. Начнём с говядины: тонкая соломка из мяса обжаривается до румяной корочки в раскалённом масле, а затем тушится под крышкой в небольшом количестве воды, превращаясь в нежное, тающее во рту блюдо.
  • Шаг 2. Пока мясо отдыхает, приготовим яичные блинчики — тонкие, румяные, свёрнутые в элегантные рулетики и нарезанные на изящные полоски.
  • Шаг 3. Огурец превращается в хрустящую соломку, зелёный лук мелко шинкуется, а грецкие орехи измельчаются ножом.
  • Шаг 4. На листьях салата создаём кулинарную композицию: сначала слой нежной говядины, затем хрустящий огурец, ароматный чеснок и тонкие полоски яичных рулетов — как изысканное завершение.
  • Шаг 5. Финальный аккорд — нежная майонезная сеточка, сделанная с помощью кулинарного мешочка, и щедрая присыпка из зелёного лука и рубленого ореха. Этот салат — не просто блюдо, это симфония вкусов и текстур, праздничное удовольствие для настоящих гурманов!

Салат «Змейка»

Новогодний салат «Змейка»: пошаговый рецепт. Фото © «Шедеврум»

Новогодний салат «Змейка»: пошаговый рецепт. Фото © «Шедеврум»

  • 2 варёных картофелины
  • 2 варёных яйца
  • 3 плавленых сырка
  • 200 г консервированной горбуши
  • чеснок — 2 головки
  • соль — по вкусу
  • майонез — по вкусу
  • маринованные огурцы для украшения

Как приготовить символ 2025 года: рецепт салата «Змейка»

Встретьте новый, 2025 год — год Змеи — с салатом, который станет настоящим хитом вашего праздничного стола! Забудьте о скучных традиционных закусках — этот шедевр поразит не только вкусом, но и оригинальным оформлением.

  • Шаг 1. Размятую вилкой горбушу соединяем с другими натёртыми ингредиентами (не забудьте про соль и чеснок по вкусу!), тщательно перемешиваем.
  • Шаг 2. На широком блюде расстилаем листья салата — это будет основой нашего «ползучего» кулинарного шедевра.
  • Шаг 3. Из салатной массы формируем изящную змейку, аккуратно смазывая её майонезом. Затем, используя тонкие кружочки солёных огурчиков, создаём на змеином теле эффектный узор.
  • Шаг 4. Две горошинки чёрного перца превратятся в хитро блестящие глаза, а кусочек морковки станет игривым язычком.
  • Шаг 5. Ваш салат «Змейка» готов покорять сердца и желудки! Это блюдо — не просто еда, а настоящее произведение искусства, которое добавит изюминку вашему новогоднему торжеству.

Картофельные роллы с рыбной начинкой

Как приготовить картофельные роллы на Новый год 2025. Фото © «Шедеврум»

Как приготовить картофельные роллы на Новый год 2025. Фото © «Шедеврум»

  • Картофель — 2 шт.
  • Филе сельди малосольной — 1 шт.
  • Зелёный лук — по вкусу
  • Листья салата — 2–3 шт.
  • Огурец (по желанию) — несколько полосочек
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Масло растительное — для смазывания сковороды

Как приготовить картофельные роллы с селёдкой: пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовка картофеля. Натрите очищенный картофель на тёрке. После этого хорошо отожмите его, чтобы избавиться от лишнего сока. Приправьте натёртый картофель солью и перцем по вкусу.

Шаг 2: Жарка картофельной лепёшки. Разогрейте сковороду и намажьте её маслом. Выложите картофельную массу в сковороду так, чтобы получился тонкий слой. Обжаривайте лепёшку на среднем огне, пока она не станет золотисто-коричневой с обеих сторон. Главное — не спешить с переворачиванием, дайте лепёшке как следует подрумяниться, чтобы избежать её разрушения.

Шаг 3: Подготовка начинки. Нарежьте филе селёдки на длинные полоски. Приготовьте остальные компоненты: нарвите листья салата, порежьте огурец тонкими полосками (для этого удобно воспользоваться овощечисткой) и нашинкуйте зелёный лук.

Шаг 4: Сборка роллов. На жареную картофельную лепёшку выложите сначала листья салата, затем полоски селёдки, огурцы и нарезанный лук. Постарайтесь равномерно распределить начинку по поверхности.

Шаг 5: Формирование рулета. Аккуратно сверните лепёшку с начинкой в рулет. Немного прижмите его сверху, чтобы картофельная структура лучше склеилась.

Шаг 6: Нарезка и подача. Нарежьте получившийся рулет на небольшие порции. Подавайте картофельные роллы с селёдкой к столу, наслаждаясь быстрым и вкусным угощением!

Закуска «Павлиний хвост»

Салат «Павлиний хвост»: простой и бюджетный рецепт. Фото © «Шедеврум»

Салат «Павлиний хвост»: простой и бюджетный рецепт. Фото © «Шедеврум»

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Огурец — 2 шт.
  • Сыр твёрдый
  • Чеснок
  • Майонез
  • Маслины
  • Соль

Пошаговый рецепт закуски «Павлиний хвост»

Шаг 1. Превратите обычные баклажаны в шедевр кулинарного искусства! Сначала избавимся от лишней горечи: щедро посыпаем нарезанные баклажаны солью, дадим им «поплакать» минут 30–60, а затем тщательно промоем. Теперь — на сковородку! Обжариваем ломтики до золотистой корочки (по 3–4 минуты с каждой стороны), а затем избавимся от лишнего масла, промокнув их бумажным полотенцем.

Шаг 2. Пока баклажаны отдыхают, подготовим остальные ингредиенты: помидоры нарежем кружочками, огурцы тоже, а сыр натрём на крупной тёрке, добавив к нему мелко порубленный чеснок и майонез.

Шаг 3. Вот тут-то и начинается самое интересное! На широком блюде выкладываем обжаренные баклажаны в виде пышного павлиньего хвоста. На каждый ломтик — по кружочку помидора, сверху — щедрая порция ароматной сырной смеси, затем — огуречный кружок и половинка маслины — как вишенка на торте.

Шаг 4. Поставьте «Павлиний хвост» в холодильник на полчаса, чтобы все вкусы «подружились». Поверьте, эта красочная и невероятно вкусная закуска станет настоящей звездой вашего праздничного стола, поразив гостей своей оригинальностью!

Разнообразие новогоднего меню не ограничивается классическими салатами, такими как мимоза и оливье. Используя доступные и недорогие ингредиенты, вы можете создать множество оригинальных и вкусных салатов, которые удивят ваших гостей и добавят ярких красок праздничному столу. Не бойтесь проявлять фантазию и использовать то, что у вас есть под рукой, — это сделает ваше новогоднее меню не только экономичным, но и по-настоящему уникальным! Пусть ваши новые кулинарные творения станут настоящим украшением праздника и создадут атмосферу уюта и радости, которой все мы ждём в Новый год.

Новогодний стол 2025: что должно быть на новогоднем столе при встрече года Зелёной Змеи
Новогодний стол 2025: что должно быть на новогоднем столе при встрече года Зелёной Змеи
Обложка ©

Фото © «Шедеврум»

Елизавета Терешкова
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