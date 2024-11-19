Ваш муж почувствует себя султаном: Как приготовить пирог Хюррем из «Великолепного века»

В сериале «Великолепный век» не раз демонстрируются пышные пиршества в султанском дворце, где на столах появляются великолепные угощения. Одним из самых актуальных блюд, олицетворяющих богатую традицию турецкой кулинарии, является бурек (или берек) — аппетитный пирог с разнообразными начинками, такими как мясо, сыр или овощи.

Султан Сулейман Великолепный и его свита нередко наслаждались этим изысканным блюдом, которое готовили для особых случаев и званых ужинов. Бурек не только вкусен, но и символизирует богатую гастрономическую культуру Турции. Это популярное блюдо можно легко приготовить в домашних условиях, что позволит вам окунуться в атмосферу той исторической эпохи и порадовать себя истинными вкусами турецкой кухни. Приготовление бурека — это не только кулинарный процесс, но и возможность создать атмосферу восточного праздника, собрав родных и друзей за одним столом. Почувствуйте себя настоящей Хюррем-султан и угостите своего любимого блюдом времён Османской империи.

Что понадобится для приготовления бурека по-турецки

Как приготовить традиционное турецкое блюдо бурек. Фото © Сериал «Великолепный век». Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kino-teatr

Бурек — это слоёный пирог, обычно с несладкой и сытной начинкой. Хранить его нужно в холодильнике, а разогревать лучше на сковороде под крышкой без масла, чтобы сохранить хрустящую корочку. Микроволновка для этого не подходит. Да и во времена Османской империи такой чудо-техники ещё не знали, поэтому, если хотите побыть настоящей Хюррем-султан, соблюдайте все традиции. Итак, что вам понадобится для приготовления бурека по-турецки с мясом.

Лук репчатый — 1 шт.;

Чеснок — 2–3 зубчика;

Говяжий фарш (можно смешать с бараниной) — 500 г;

Сыр фета — 150 г;

Лаваш (или тесто для пирогов) — 8–10 листов;

Оливковое масло — 3 ст. ложки;

Сливочное масло — 50 г;

Яйцо — 1 шт. (для смазывания);

Соль, перец — по вкусу.

Как приготовить турецкий бурек: рецепт Хюррем из турецкого сериала «Великолепный век»

Любимое блюдо султана Сулеймана, которое готовила ему Хюррем. Фото © Сериал «Великолепный век». Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kino-teatr

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 °С. Подготовьте круглую форму диаметром 30–35 см, смажьте растительным маслом и закройте бумагой для запекания.

Шаг 2. Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте их на оливковом масле до золотистого цвета. Затем добавьте говяжий фарш (по желанию можно смешать с бараниной) и, помешивая, обжарьте до полной готовности. Когда мясо станет коричневым, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 3. Фету разомните вилкой и смешайте с творогом, посолите. По желанию можно добавить нарезанную зелень.

Шаг 4. Теперь займитесь приготовлением основы для турецкого пирога бурек. Каждый лаваш смажьте растительным маслом, сверху тонким слоем выложите начинку. Сначала слой с мясом, закройте его лавашем, смажьте маслом, выложите сыр с зеленью, закройте лавашем.

Пошаговый рецепт знаменитого блюда Хюррем. Фото © Сериал «Великолепный век». Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kino-teatr

Шаг 5. Чередуйте слои, пока начинка не кончится. Сверху обязательно положите слой лаваша.

Шаг 6. Яйца взбейте венчиком с молоком и щепоткой соли, влейте воду, перемешайте.

Шаг 7. Полученной яичной смесью промажьте верхний слой пирога. По желанию можно посыпать сверху кунжутом.

Шаг 8. Выпекайте пирог в духовке около 30–40 минут, пока верх не станет золотистым и хрустящим.