Ваш муж почувствует себя султаном: Как приготовить пирог Хюррем из «Великолепного века»
Хотите побаловать близких угощением времён Османской империи? Тогда запасайтесь ручками и составляйте список покупок потому, что Life.ru делится рецептом фирменного блюда Хюррем-султан из «Великолепного века».
В сериале «Великолепный век» не раз демонстрируются пышные пиршества в султанском дворце, где на столах появляются великолепные угощения. Одним из самых актуальных блюд, олицетворяющих богатую традицию турецкой кулинарии, является бурек (или берек) — аппетитный пирог с разнообразными начинками, такими как мясо, сыр или овощи.
Султан Сулейман Великолепный и его свита нередко наслаждались этим изысканным блюдом, которое готовили для особых случаев и званых ужинов. Бурек не только вкусен, но и символизирует богатую гастрономическую культуру Турции. Это популярное блюдо можно легко приготовить в домашних условиях, что позволит вам окунуться в атмосферу той исторической эпохи и порадовать себя истинными вкусами турецкой кухни. Приготовление бурека — это не только кулинарный процесс, но и возможность создать атмосферу восточного праздника, собрав родных и друзей за одним столом. Почувствуйте себя настоящей Хюррем-султан и угостите своего любимого блюдом времён Османской империи.
Что понадобится для приготовления бурека по-турецки
Как приготовить традиционное турецкое блюдо бурек. Фото © Сериал «Великолепный век». Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kino-teatr
Бурек — это слоёный пирог, обычно с несладкой и сытной начинкой. Хранить его нужно в холодильнике, а разогревать лучше на сковороде под крышкой без масла, чтобы сохранить хрустящую корочку. Микроволновка для этого не подходит. Да и во времена Османской империи такой чудо-техники ещё не знали, поэтому, если хотите побыть настоящей Хюррем-султан, соблюдайте все традиции. Итак, что вам понадобится для приготовления бурека по-турецки с мясом.
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Чеснок — 2–3 зубчика;
- Говяжий фарш (можно смешать с бараниной) — 500 г;
- Сыр фета — 150 г;
- Лаваш (или тесто для пирогов) — 8–10 листов;
- Оливковое масло — 3 ст. ложки;
- Сливочное масло — 50 г;
- Яйцо — 1 шт. (для смазывания);
- Соль, перец — по вкусу.
Как приготовить турецкий бурек: рецепт Хюррем из турецкого сериала «Великолепный век»
Любимое блюдо султана Сулеймана, которое готовила ему Хюррем. Фото © Сериал «Великолепный век». Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kino-teatr
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 °С. Подготовьте круглую форму диаметром 30–35 см, смажьте растительным маслом и закройте бумагой для запекания.
Шаг 2. Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте их на оливковом масле до золотистого цвета. Затем добавьте говяжий фарш (по желанию можно смешать с бараниной) и, помешивая, обжарьте до полной готовности. Когда мясо станет коричневым, добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 3. Фету разомните вилкой и смешайте с творогом, посолите. По желанию можно добавить нарезанную зелень.
Шаг 4. Теперь займитесь приготовлением основы для турецкого пирога бурек. Каждый лаваш смажьте растительным маслом, сверху тонким слоем выложите начинку. Сначала слой с мясом, закройте его лавашем, смажьте маслом, выложите сыр с зеленью, закройте лавашем.
Пошаговый рецепт знаменитого блюда Хюррем. Фото © Сериал «Великолепный век». Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kino-teatr
Шаг 5. Чередуйте слои, пока начинка не кончится. Сверху обязательно положите слой лаваша.
Шаг 6. Яйца взбейте венчиком с молоком и щепоткой соли, влейте воду, перемешайте.
Шаг 7. Полученной яичной смесью промажьте верхний слой пирога. По желанию можно посыпать сверху кунжутом.
Шаг 8. Выпекайте пирог в духовке около 30–40 минут, пока верх не станет золотистым и хрустящим.
Бурек можно подавать как горячим, так и холодным. А чтобы представить себя в султанском дворце, подайте бурек с чашечкой ароматного кофе. Ранее Life.ru вспоминал, какие блюда в СССР готовила каждая бабушка. Это всеми любимые рецепты!
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Коллаж © Life.ru, фото © Сериал «Великолепный век», режиссёры Дурул Тайлан и др., сценаристы Мераль Окай и др. / Kinopoisk