Какие 8 продуктов помогут вам не стать сушёным изюмом в 40 лет, а бегать до 100 лет минимум

На продолжительность жизни человека влияют не только его генетический код и привычки, но и продукты, которые он ест. Правильно составленный рацион способствует долголетию и поддержанию здоровья. Какие продукты положительно влияют на продолжительность жизни?

Если человек хочет прожить долго, ему стоит пересмотреть свои пищевые привычки. Прежде всего важно включить в рацион эти три группы продуктов.

Первая группа — продукты, содержащие антиоксиданты

Чем полезны ягоды, фрукты и зелень и почему их нужно постоянно есть? Фото © «Шедеврум»

Диетолог Елена Соломатина подчёркивает, что эти продукты — ягоды, фрукты и зелень — являются ключом к долголетию и здоровью организма, так как они защищают все структуры от разрушительных процессов внешней среды. Она объясняет, что стрессы и неправильный образ жизни способствуют образованию большого количества свободных радикалов в организме, которые, накапливаясь, начинают убивать собственные клетки и полностью изменять их структуру. Это может даже привести к образованию опухолей. Соломатина также предупреждает, что организм начинает стареть быстрее, а антиоксиданты могут остановить этот процесс.

Вторая группа — продукты с витамином D

Почему продукты с витамином D нужно есть постоянно? Фото © «Шедеврум»

К продуктам с витамином D относятся жирная рыба и печень трески. Врач отмечает, что эти продукты защищают белковые клетки от неправильной работы. «Витамин D оказывает противовоспалительное действие на организм и способствует укреплению иммунной системы. Когда в организме зарождается воспалительная реакция, он способен предотвратить этот процесс и запустить выработку антибактериальных клеток», — подчёркивает эксперт.

Третья группа — продукты, содержащие омегу-3

Как продукты с омегой-3 помогают не стареть? Фото © «Шедеврум»

К ним относятся рыба, орехи и льняное масло. В разговоре с «Вечерней Москвой» врач-диетолог рассказала, что эти продукты помогают снизить уровень воспалений, предотвратить атеросклероз и увеличить количество полезного холестерина, что, согласно диетологу, также останавливает развитие атеросклероза.