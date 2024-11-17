Тест: Советский студент отгадает все 7 значений этих словечек, а зумер провалится уже на первом
Весь мир сегодня отмечает Международный день студента, так почему бы не вспомнить о тех, кто выпустился из университета не один десяток лет назад?
Одной из важных составляющих студенческой культуры является её уникальный язык, насыщенный интересными и необычными словечками и фразочками. Сленг можно по праву считать символом эпохи, ведь именно по нему легко выяснить, в какое время человек проживал свои беззаботные годы в роли студента! И хоть молодёжь СССР уже давно воспитывает детей и даже внуков, многие яркие выражения вошли в историю и стали частью культуры.
Интереснее юности и периода весёлых вечеринок может быть только беззаботное детство. Советские школьники ещё успели застать эпоху без гаджетов и Интернета, поэтому самым любимым для них занятием были игры на свежем воздухе! Сможете ли вы отгадать названия дворовых забав и доказать титул короля улиц? А этот список блюд заставит вас плакать, ведь именно их готовила каждая бабушка в СССР.