Тест: Советский студент отгадает все 7 значений этих словечек, а зумер провалится уже на первом

Одной из важных составляющих студенческой культуры является её уникальный язык, насыщенный интересными и необычными словечками и фразочками. Сленг можно по праву считать символом эпохи, ведь именно по нему легко выяснить, в какое время человек проживал свои беззаботные годы в роли студента! И хоть молодёжь СССР уже давно воспитывает детей и даже внуков, многие яркие выражения вошли в историю и стали частью культуры.