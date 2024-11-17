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17 ноября, 08:00

Тест: Советский студент отгадает все 7 значений этих словечек, а зумер провалится уже на первом

Весь мир сегодня отмечает Международный день студента, так почему бы не вспомнить о тех, кто выпустился из университета не один десяток лет назад?

Одной из важных составляющих студенческой культуры является её уникальный язык, насыщенный интересными и необычными словечками и фразочками. Сленг можно по праву считать символом эпохи, ведь именно по нему легко выяснить, в какое время человек проживал свои беззаботные годы в роли студента! И хоть молодёжь СССР уже давно воспитывает детей и даже внуков, многие яркие выражения вошли в историю и стали частью культуры.

Интереснее юности и периода весёлых вечеринок может быть только беззаботное детство. Советские школьники ещё успели застать эпоху без гаджетов и Интернета, поэтому самым любимым для них занятием были игры на свежем воздухе! Сможете ли вы отгадать названия дворовых забав и доказать титул короля улиц? А этот список блюд заставит вас плакать, ведь именно их готовила каждая бабушка в СССР.

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Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров, © Freepik, © Freepik

Виктория Мишинкина
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