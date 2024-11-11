Тест: Только король советских улиц сможет отгадать все забытые названия дворовых игр

Ностальгия по беззаботным временам детства сопровождается не только конфетами и добрыми мультиками, но и, конечно же, играми! В каждом советском дворе царила своя атмосфера: придумывались уникальные правила и новые вариации известных развлечений. Причём играли не только в прятки и вышибалы, но и в более сложные и креативные забавы. О них и пойдёт речь в этом тесте!