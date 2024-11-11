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11 ноября, 15:30

Тест: Только король советских улиц сможет отгадать все забытые названия дворовых игр

Сможете пройти мимо брошенного во дворе мячика и не дать пас? Тогда самое время окунуться в юность!

Ностальгия по беззаботным временам детства сопровождается не только конфетами и добрыми мультиками, но и, конечно же, играми! В каждом советском дворе царила своя атмосфера: придумывались уникальные правила и новые вариации известных развлечений. Причём играли не только в прятки и вышибалы, но и в более сложные и креативные забавы. О них и пойдёт речь в этом тесте!

Любите поностальгировать об ушедшей эпохе? Тогда советские фильмы — прекрасный вариант погрузиться в атмосферу того времени. А совместить приятное с полезным поможет тест на знание объявлений из известных картин СССР. Узнайте, как воспитывали детей в СССР, чтобы никогда не повторять эти 5 роковых ошибок.

Тест: Угадать 5 кинокрасавчиков СССР по их детским фото смогут только настоящие поклонники
Тест: Угадать 5 кинокрасавчиков СССР по их детским фото смогут только настоящие поклонники
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Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Александр Сенцов, Олег Сизов

Виктория Мишинкина
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