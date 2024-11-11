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11 ноября, 14:00

Тест: Только фанат угадает все фильмы с Леонардо Ди Каприо, а хейтер не ответит и на 3/8

Неповторимый Леонардо Ди Каприо сегодня отмечает 50-летие! В юбилей актёра решили вновь окунуться в непревзойдённую атмосферу кино с его участием.

Талант и харизма Ди Каприо, без сомнений, сделали его иконой киноиндустрии, а фильмы, где снимался актёр, стали настоящей классикой. Приглашаем отпраздновать этот особенный день и вспомнить культовые картины с участием артиста! Сможете ли вы доказать свой статус преданного фаната и отгадать название фильмов всего лишь по одному кадру?

Не можете и дня прожить без криминальных историй и расследований, но фильмов с подобным сюжетом становится всё меньше? Тогда ответьте всего на 5 вопросов, и мы расскажем, какой сериал про полицию вам нужно начать смотреть уже сегодня! А этот тест смогут пройти только самые проницательные: угадайте спрятанные предметы из фильмов СССР на 7/7.

Тест: Штирлиц или Джеймс Бонд — узнайте, кто вы из известных киношпионов, всего за 5 вопросов
Тест: Штирлиц или Джеймс Бонд — узнайте, кто вы из известных киношпионов, всего за 5 вопросов
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Коллаж © Life.ru, фото © Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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