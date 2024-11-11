Тест: Только фанат угадает все фильмы с Леонардо Ди Каприо, а хейтер не ответит и на 3/8

Талант и харизма Ди Каприо, без сомнений, сделали его иконой киноиндустрии, а фильмы, где снимался актёр, стали настоящей классикой. Приглашаем отпраздновать этот особенный день и вспомнить культовые картины с участием артиста! Сможете ли вы доказать свой статус преданного фаната и отгадать название фильмов всего лишь по одному кадру?

Не можете и дня прожить без криминальных историй и расследований, но фильмов с подобным сюжетом становится всё меньше? Тогда ответьте всего на 5 вопросов, и мы расскажем, какой сериал про полицию вам нужно начать смотреть уже сегодня! А этот тест смогут пройти только самые проницательные: угадайте спрятанные предметы из фильмов СССР на 7/7.