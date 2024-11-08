Тест: Только самые проницательные смогут угадать 7 спрятанных предметов из фильмов СССР

В советских картинах невозможно выделить что-то одно, в них прекрасно всё: актёры, сюжет, съёмка, юмор и, конечно же, антураж легендарной эпохи! Именно за счёт маленьких деталей создаётся общая атмосфера и колорит, которые прославляют известные фильмы уже несколько десятков лет. Сможете ли вы узнать скрытые предметы из культовых сцен или придётся идти смотреть всё сначала?