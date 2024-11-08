Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 14:30

Тест: Только самые проницательные смогут угадать 7 спрятанных предметов из фильмов СССР

Чем запивал обед Федя из «Операции Ы» и что нёс на подносе Новосельцев? На это и многое другое вам предстоит ответить прямо сейчас!

В советских картинах невозможно выделить что-то одно, в них прекрасно всё: актёры, сюжет, съёмка, юмор и, конечно же, антураж легендарной эпохи! Именно за счёт маленьких деталей создаётся общая атмосфера и колорит, которые прославляют известные фильмы уже несколько десятков лет. Сможете ли вы узнать скрытые предметы из культовых сцен или придётся идти смотреть всё сначала?

Большинство популярных советских актёров сильно изменились с момента выхода культовых картин, но ведь когда-то и эти взрослые и уважаемые мужчины были детьми. Сможете ли вы угадать 5 кинокрасавчиков ушедшей эпохи по их детским фотографиям? А если не хотите разозлить самого Ивана Грозного, то придётся отгадать известных Иванов России на 7/7.

Чем питался народ в СССР, когда на полках ничего не было: Лайфхаки, полезные и сегодня
Чем питался народ в СССР, когда на полках ничего не было: Лайфхаки, полезные и сегодня
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © kino-teatr, © kino-teatr, © Freepik

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • Кино и сериалы
  • Знаменитости
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar