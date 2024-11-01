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1 ноября, 13:04

Тест: Вы разозлите Грозного, если не угадаете всех 7 Иванов из истории России

А у вас есть любимое мужское имя? Если оно не начинается на «И» и не заканчивается на «Н», то могут возникнуть трудности

Сегодня отмечается Иванов день, поэтому мы решили напомнить вам об Иванах, которые оказали значительное влияние на развитие нашей страны! Ответьте на вопросы про культуру, искусство и историю, чтобы узнать, насколько широк ваш кругозор. Приготовьтесь напрягать все извилины мозга — придётся попотеть над ответами.

А вдруг имя любви всей вашей жизни тоже начинается на букву И? Оформите свадьбу мечты и узнайте наверняка! А для мужской половины мы подготовили тест на идеального зятя: нужно угадать все шесть фильмов СССР по кадру с тёщей.

Тест: Только Ведьмаку по силам угадать на 10/10 злых духов Древней Руси по их повадкам
Тест: Только Ведьмаку по силам угадать на 10/10 злых духов Древней Руси по их повадкам
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Коллаж © Life.ru, фото © Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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