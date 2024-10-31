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31 октября, 14:30

Тест: Только Ведьмаку по силам угадать на 10/10 злых духов Древней Руси по их повадкам

Уже приготовили хэллоуинский костюм, запаслись конфетами и обставили дом тыквами? Тогда вам нужно быть готовым и к незваным гостям…

Многие считают, что Хэллоуин исключительно западный праздник. Но мало кто знает, что он имеет и второе название — День всех святых — и отмечается среди христиан. А славянский фольклор может похвастаться не менее обширным количеством мифических существ и злых духов. Бабой-ягой, Кощеем и лешим нас пугали с самого детства, а что насчёт другой нечисти?

Ещё не придумали костюм на Хэллоуин? Может, вам перевоплотиться в зумера? Пройдите тест на знание новых словечек, чтобы сойти за своего! Интересно узнать, как выглядели бы герои русских сказок в наше время? Тогда посмотрите, какими их сделала нейросеть, прямо сейчас!

Костюмы на Хэллоуин 2024: топ-подборка самых страшных и крутых образов
Костюмы на Хэллоуин 2024: топ-подборка самых страшных и крутых образов
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Виктория Мишинкина
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