Тест: Только Ведьмаку по силам угадать на 10/10 злых духов Древней Руси по их повадкам
Уже приготовили хэллоуинский костюм, запаслись конфетами и обставили дом тыквами? Тогда вам нужно быть готовым и к незваным гостям…
Многие считают, что Хэллоуин исключительно западный праздник. Но мало кто знает, что он имеет и второе название — День всех святых — и отмечается среди христиан. А славянский фольклор может похвастаться не менее обширным количеством мифических существ и злых духов. Бабой-ягой, Кощеем и лешим нас пугали с самого детства, а что насчёт другой нечисти?
Ещё не придумали костюм на Хэллоуин? Может, вам перевоплотиться в зумера? Пройдите тест на знание новых словечек, чтобы сойти за своего! Интересно узнать, как выглядели бы герои русских сказок в наше время? Тогда посмотрите, какими их сделала нейросеть, прямо сейчас!
- Предсказания Жириновского: Что сбылось в 2024 году и что политик пророчил России в 2025-м
сегодня в 14:00
- Жуткая сторона сказки «Морозко»: Вы и не подозревали, как на самом деле всё закончилось
сегодня в 13:30
- Дух Горшка раскрыл экстрасенсу — стоит ли русскому человеку праздновать Хэллоуин
сегодня в 12:35
Шедеврум