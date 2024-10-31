Тест: Только Ведьмаку по силам угадать на 10/10 злых духов Древней Руси по их повадкам

Многие считают, что Хэллоуин исключительно западный праздник. Но мало кто знает, что он имеет и второе название — День всех святых — и отмечается среди христиан. А славянский фольклор может похвастаться не менее обширным количеством мифических существ и злых духов. Бабой-ягой, Кощеем и лешим нас пугали с самого детства, а что насчёт другой нечисти?