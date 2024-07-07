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7 июля, 10:00

Тест: Угадайте, что значат эти новые молодёжные словечки из 2024 года

Язык постоянно развивается, и попытка идти в ногу со сленгом может напоминать изучение китайского. Думаете, что знаете, как говорит молодёжь? Давайте проверим ваши знания современных словечек, появившихся совсем недавно!

Только мы отошли от слов "кринж" и "рофл", как подростки выдумали что-то новенькое. Эти слова и фразы, кажется, появляются из ниоткуда, а на следующий день их используют все. В сегодняшней викторине мы познакомим вас с некоторыми из самых свежих сленговых слов, попробуйте угадать их значение. Мы погружаемся в глубины интернет-культуры, но будьте осторожны: в словаре Даля вы не найдёте подсказок.

Идти в ногу со временем бывает непросто, тренды у современной молодёжи сменяют друг друга с необычайной скоростью. Теперь предлагаем перенестись из мира современных модных слов в прошлое, когда вместо слова "качок" говорили "культурист". Пройдите тест на знание устаревших терминов и отгадайте значения слов интеллигентов СССР, если не боитесь оплошать! А если наши викторины вы заваливаете одну за другой, то советуем обратить внимание на 7 тревожных сигналов начавшейся деградации личности.

Красотки на службе у КГБ: почему шпионками были модели и как они ловили врагов СССР
Красотки на службе у КГБ: почему шпионками были модели и как они ловили врагов СССР
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Александра Иванова
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