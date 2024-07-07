Тест: Угадайте, что значат эти новые молодёжные словечки из 2024 года

Только мы отошли от слов "кринж" и "рофл", как подростки выдумали что-то новенькое. Эти слова и фразы, кажется, появляются из ниоткуда, а на следующий день их используют все. В сегодняшней викторине мы познакомим вас с некоторыми из самых свежих сленговых слов, попробуйте угадать их значение. Мы погружаемся в глубины интернет-культуры, но будьте осторожны: в словаре Даля вы не найдёте подсказок.