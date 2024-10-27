Тося, Лена Крылова и Верочка: Как женская красота отражала разные эпохи СССР
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Советская мода на макияж была уникальной: от «кошачьего» взгляда до ярко-синих теней. Вспомним, как женщины прошлого века преображались, несмотря на дефицит косметики.
В СССР мода на макияж проходила через удивительные трансформации, отражая дух времени и особенности эпохи. Наши мамы и бабушки творили красоту буквально на коленке: вместо современных тональных основ — «Детский крем», а тушь — легендарная «плевалка». Как выглядели и красились советские женщины в разные десятилетия, когда за каждой помадой стояла огромная очередь?
50-е годы: возвращение женственности
Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk
В послевоенные годы женщины стремились вернуть утончённость и мягкость. Сдержанный образ сменился нежностью: тонкая осиная талия, развевающиеся юбки и «кошачий» макияж. Стрелки на веках стали визитной карточкой десятилетия — они мягко очерчивали глаза, добавляя им загадочности и шарма. Брови, напротив, приобрели естественную форму — их не выщипывали, лишь слегка подкрашивали карандашом.
60-е: дефицит и копирование звёзд
Фото © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk
В 60-е годы советские женщины столкнулись с дефицитом косметики, но это не мешало им следовать моде. Вместо тонального крема — «Детский крем» с пудрой, вместо гигиенической помады — вазелин. Основным ориентиром в макияже была великая Софи Лорен: стрелки стали ярче и агрессивнее, брови превращались в тонкие чёрные дуги. Даже несмотря на горький вкус губной помады, алые, оранжевые и малиновые оттенки оставались в тренде.
70-е: свобода и креатив
Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk
Наступили 70-е, и в косметичке советской женщины появился новый хит — тушь для ресниц в брикетах. Часто её называли «тушь-плевалка», так как для её использования требовалось буквально поплевать в коробочку! Макияж становился более свободным: зелёные и голубые тени для век, а также возвращение тонких, словно ниточка, бровей, как в 30-е годы.
80-е: взрыв цвета и стихийность
Фото © Кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk
Эпоха субкультур и музыкальных течений нашла отражение и в макияже. Яркие тени всех оттенков радуги, губные помады от красной до фиолетовой, культовый тональный крем «Балет» — всё это стало частью образа советских женщин. Тушь от фарцовщиков из-за границы уже не требовала плевков, а причёски стали более небрежными, но смелыми.
90-е: эксперименты и эпатаж
Фото © Кадр из фильма «Интердевочка», режиссёр Пётр Тодоровский, сценарист Владимир Кунин / Kinopoisk
90-е принято считать временем экспериментов, когда девушки использовали всё, что удавалось достать из косметических товаров, которые находились в остром дефиците. В отличие от повседневной советской сдержанности прошлых лет, женщины 90-х намеренно создавали вызывающие образы, добавляя яркости и эпатажности. Синие тени сочетались с разноцветной подводкой, а розовая помада завершала этот «кричащий» макияж.
Макияж в СССР — это история о невероятной изобретательности, стойкости и желании быть красивой, несмотря на все ограничения. Женщины мастерски адаптировались к дефициту, создавая образы, которые до сих пор вызывают восхищение. Стрелки, яркие тени, тонкие брови и культовые кремы стали символом целой эпохи. Времена меняются, но наследие макияжа советских модниц продолжает вдохновлять и сегодня.
Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Freepik