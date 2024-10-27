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27 октября, 09:51
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Напавший на журналистов зам посла Британии госпитализирован в Москве

СИИ: Заместитель посла Британии Томас Додд госпитализирован в Москве

Том Додд. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Том Додд. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд, который отличился нападением на журналистов в аэропорту Внуково, госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По данным источников телеграм-канала, дипломат почувствовал себя плохо ранним утром 27 октября. В больнице ему диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола. Сейчас за состоянием Додда следят врачи, его жизни ничего не угрожает.

Заместитель посла Британии в России набросился на журналистов во Внуково
Заместитель посла Британии в России набросился на журналистов во Внуково

Ранее певец Григорий Лепс рассказал, как он попал в больницу с некрозом поджелудочной железы. По словам артиста, он бы точно скончался, если бы не старания врачей. В появлении такого недуга он обвинил свою страсть к алкоголю.

Владимир Озеров
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