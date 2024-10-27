Напавший на журналистов зам посла Британии госпитализирован в Москве
СИИ: Заместитель посла Британии Томас Додд госпитализирован в Москве
Том Додд. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд, который отличился нападением на журналистов в аэропорту Внуково, госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По данным источников телеграм-канала, дипломат почувствовал себя плохо ранним утром 27 октября. В больнице ему диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола. Сейчас за состоянием Додда следят врачи, его жизни ничего не угрожает.
Ранее певец Григорий Лепс рассказал, как он попал в больницу с некрозом поджелудочной железы. По словам артиста, он бы точно скончался, если бы не старания врачей. В появлении такого недуга он обвинил свою страсть к алкоголю.