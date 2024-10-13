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13 октября, 13:10

«Пить надо меньше»: Лепс рассказал, как попал в больницу с гангреной из-за алкоголя

Григорий Лепс лежал в больнице с некрозом поджелудочной железы из-за алкоголя

Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс

Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс попал в больницу с гангреной. Болезнь появилась у исполнителя на фоне сильного злоупотребления алкоголем. Свою историю жизни и смерти он рассказал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Артист однажды попал в больницу с некрозом поджелудочной железы. Из-за проблем со здоровьем Лепс не выступал на сцене почти год, а в клинике провёл полгода. Врачи буквально вытащили его с того света.

«Это был панкреонекроз. Пить надо меньше. Скажем так, гангрена. Ну ничего, выкрутились. Спасибо врачам, я их иногда встречаю. Просто повезло», — говорит певец.

При панкреонекрозе обычно у человека происходит отмирание тканей поджелудочной железы и нарушается работа жизненно важных органов. Смертность составляет 40-70 процентов. Выжить могут те пациенты, которые начинают лечить болезнь своевременно с использованием самых современных медицинских методик.

После выписки Лепс не притрагивался к алкоголю десять лет. На данный момент он употребляет по настроению. По словам артиста, он может «пить месяц, два много», а потом год не приближаться к спиртному.

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Ранее стало известно, какие требования к заказчикам есть у Григория Лепса. Если вдруг вы захотите заказать артиста на праздник, то надо подготовить холодные и горячие закуски, а также алкогольные напитки: коньяк или водку. За песни исполнителя надо заплатить от 4,5 до 6 миллионов рублей. Обычно сумма гонорара колеблется в зависимости от мероприятия.

Наталья Афонина
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