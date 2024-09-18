Водка, коньяк и огромный гонорар: Продюсер раскрыл требования Лепса за выступление

Народный артист России Григорий Лепс устанавливает ценник на выступление в зависимости от конкретного мероприятия, рассказал порталу «Страсти» продюсер Сергей Дворцов. По его словам, гонорар звезды колеблется от 4,5 до 6 миллионов рублей.

«По поводу расценок Григория Лепса: не стало дороже, и, в принципе, не стало дешевле. Его гонорары колеблются от 4,5 млн рублей до 6 млн, в зависимости от мероприятия и заказчика», — отметил продюсер.

Также Дворцов приоткрыл тайну райдера певца: так, Лепс просит предоставить ему холодные и горячие закуски, а также алкогольные напитки: коньяк или водку.