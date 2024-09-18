Водка, коньяк и огромный гонорар: Продюсер раскрыл требования Лепса за выступление
Продюсер Дворцов: Лепс берёт за выступление от 4,5 до 6 млн рублей
Григорий Лепс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps
Народный артист России Григорий Лепс устанавливает ценник на выступление в зависимости от конкретного мероприятия, рассказал порталу «Страсти» продюсер Сергей Дворцов. По его словам, гонорар звезды колеблется от 4,5 до 6 миллионов рублей.
«По поводу расценок Григория Лепса: не стало дороже, и, в принципе, не стало дешевле. Его гонорары колеблются от 4,5 млн рублей до 6 млн, в зависимости от мероприятия и заказчика», — отметил продюсер.
Также Дворцов приоткрыл тайну райдера певца: так, Лепс просит предоставить ему холодные и горячие закуски, а также алкогольные напитки: коньяк или водку.
Продюсер также прокомментировал роман 62-летнего певца с 18-летней Авророй Кибой. По его словам, у молодой возлюбленной Лепса нет корыстных целей и всё дело в любви.
Напомним, что 62-летний Лепс замутил с 18-летней Авророй Кибой. Некоторые считают, что таким образом девушку хотят пропиарить, в том числе обеспеченные родители. Однако на критику в соцсетях юная особа реагирует спокойно, заявляя, что её с артистом связывают самые искренние чувства. По всей видимости, в Лепса она действительно влюбилась, однако её мать не хочет, чтобы дочь выходила замуж за уже давно не молодого певца.