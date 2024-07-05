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5 июля, 19:16

"Я не новая интрижка": Юная невеста Лепса впервые высказалась о романе с 61-летним певцом

Возлюбленная Лепса Аврора ответила хейтерам и развеяла слухи об их романе

Григорий Лепс с юной возлюбленной Авророй Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Григорий Лепс с юной возлюбленной Авророй Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Комментарии по поводу отношений с Григорием Лепсом впервые появились напрямую от его новой возлюбленной Авроры Киба. 18-летняя девушка не понимает, почему аудитория думает, что между ними не настоящая любовь, а лишь желание поиметь деньги и славу.

"Друзья, огорчу вас: у меня прекрасная самооценка. Я не "новая интрижка Григория Лепса", не запасной вариант. И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно? Верно. А это уже что-то да значит, задумайтесь, друзья", написала Аврора в своём телеграм-канале.

"Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться": Лепс женится на изящной 18-летней нимфе, которую выводил в свет
"Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться": Лепс женится на изящной 18-летней нимфе, которую выводил в свет

Она также добавила, что всю жизнь растёт в "парниковых условиях" и не нуждается ни в чём. Комментаторы постоянно упрекают пару в "любви", не верят в искренность этих отношений и считают всё лишь пиаром. При этом фразы публики о "самом лучшем деде" вовсе её не задевают.

Напомним, что Григорий Лепс вышел вместе со своей возлюбленной на публику впервые на Премии Муз-ТВ. Молодую 18-летнюю красотку по имени Аврора Киба артист успел назвать своей невестой. При этом мама девушки уже дала своё материнское благословение юной дочери, а бабушка всё ещё не верит в скорую свадьбу внучки с певцом.

Наталья Афонина
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