"Я не новая интрижка": Юная невеста Лепса впервые высказалась о романе с 61-летним певцом

Комментарии по поводу отношений с Григорием Лепсом впервые появились напрямую от его новой возлюбленной Авроры Киба. 18-летняя девушка не понимает, почему аудитория думает, что между ними не настоящая любовь, а лишь желание поиметь деньги и славу.

"Друзья, огорчу вас: у меня прекрасная самооценка. Я не "новая интрижка Григория Лепса", не запасной вариант. И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно? Верно. А это уже что-то да значит, задумайтесь, друзья", — написала Аврора в своём телеграм-канале.