"Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться": Лепс женится на изящной 18-летней нимфе, которую выводил в свет

Российский певец Григорий Лепс, который накануне явил поклонникам новую даму, похоже, имеет самые серьёзные намерения. Девушка выложила в соцсетях видео с кучей белых букетов и дополнила всё это элегантной фотографией с обручальным кольцом. Об этом пишет kp.ru.

Теперь Лепсу на его жизненном пути составит компанию 18-летняя студентка МГИМО Аврора Киба. Похоже, с будущим мужем она познакомилась благодаря своим родителям. Певец хорошо знает её маму, светскую львицу Татьяну Киба, которая и дала своё материнское благословение юной дочери, позволив видеться с музыкантом.

4 июня в соцсетях Авроры появились фотографии с ужина, где были её мама, бабушка и её небезызвестный жених, одаривший всех троих белыми букетами. На одной из фотографий аккуратно запечатлено эффектное колечко Graff стоимостью не менее 30 миллионов рублей.

Невеста Григория Лепса Аврора Киба. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba

Итак, кто же такая Аврора Киба? Её можно назвать представительницей золотой молодёжи. Родилась в обеспеченной семье, родители сделали так, чтобы их дочь была образованной и имела правильные увлечения. Девушка ходила в балетную школу, благодаря чему обладает идеальной осанкой и неплохо держится на публике.

Аврору совершенно не интересуют деньги певца, ведь она родилась "с золотой ложкой во рту". Знакомые в связи с этим задаются вопросом, что же она нашла в 61-летнем музыканте. Друзья Лепса тоже не понимают, зачем ему потребовалось жениться на молодой возлюбленной, однако отмечают, что благодаря её влиянию он начал заниматься спортом и бросил выпивку.