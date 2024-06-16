"Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться": Лепс женится на изящной 18-летней нимфе, которую выводил в свет
Kp.ru: Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Российский певец Григорий Лепс, который накануне явил поклонникам новую даму, похоже, имеет самые серьёзные намерения. Девушка выложила в соцсетях видео с кучей белых букетов и дополнила всё это элегантной фотографией с обручальным кольцом. Об этом пишет kp.ru.
Теперь Лепсу на его жизненном пути составит компанию 18-летняя студентка МГИМО Аврора Киба. Похоже, с будущим мужем она познакомилась благодаря своим родителям. Певец хорошо знает её маму, светскую львицу Татьяну Киба, которая и дала своё материнское благословение юной дочери, позволив видеться с музыкантом.
4 июня в соцсетях Авроры появились фотографии с ужина, где были её мама, бабушка и её небезызвестный жених, одаривший всех троих белыми букетами. На одной из фотографий аккуратно запечатлено эффектное колечко Graff стоимостью не менее 30 миллионов рублей.
Невеста Григория Лепса Аврора Киба. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avrorakiba
Итак, кто же такая Аврора Киба? Её можно назвать представительницей золотой молодёжи. Родилась в обеспеченной семье, родители сделали так, чтобы их дочь была образованной и имела правильные увлечения. Девушка ходила в балетную школу, благодаря чему обладает идеальной осанкой и неплохо держится на публике.
Аврору совершенно не интересуют деньги певца, ведь она родилась "с золотой ложкой во рту". Знакомые в связи с этим задаются вопросом, что же она нашла в 61-летнем музыканте. Друзья Лепса тоже не понимают, зачем ему потребовалось жениться на молодой возлюбленной, однако отмечают, что благодаря её влиянию он начал заниматься спортом и бросил выпивку.
Напомним, в конце 2021 года суд официально развёл Лепса с женой после 20 лет брака. Роза Сябитова после этого называла музыканта завидным женихом, которому необходимо просто дать время, чтобы он сумел оправиться. Час пробил, когда певец познакомился с Авророй Киба, с которой ранее впервые засветился на публике. Это произошло на Премии Муз-ТВ, где артист заявил, что она пока в раздумьях насчёт их брака.