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6 июня, 13:32

Григорий Лепс признался на ПМЭФ, что хотел бы открыть частное кладбище

Григорий Лепс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Григорий Лепс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Певец Григорий Лепс признался, что хотел бы организовать частное кладбище и зарабатывать на этом. Такое заявление прозвучало на закрытом мероприятии в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

"Я артист, моё дело — петь. Но бизнесом я занимаюсь, точнее дела ведут знающие люди. Иногда успешные проекты, иногда не очень. Так, пришлось закрыть производство моих фирменных очков. А теперь бы хотел заняться другим… Ну, например, открыть частное кладбище! А что, прибыльное дело", — приводит слова Лепса kp.ru.

После откровенного признания артист исполнил ещё несколько своих хитов на радость публике.

"Замечательная, светлая": Лепс с теплотой вспомнил доброе общение с Заворотнюк
"Замечательная, светлая": Лепс с теплотой вспомнил доброе общение с Заворотнюк

Ранее Лепс объяснил, почему его дети учатся не в России. При этом артист вспомнил про Ивана Грозного и Петра I.

Николай Рюмин
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