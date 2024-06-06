Григорий Лепс признался на ПМЭФ, что хотел бы открыть частное кладбище
Григорий Лепс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps
Певец Григорий Лепс признался, что хотел бы организовать частное кладбище и зарабатывать на этом. Такое заявление прозвучало на закрытом мероприятии в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
"Я артист, моё дело — петь. Но бизнесом я занимаюсь, точнее дела ведут знающие люди. Иногда успешные проекты, иногда не очень. Так, пришлось закрыть производство моих фирменных очков. А теперь бы хотел заняться другим… Ну, например, открыть частное кладбище! А что, прибыльное дело", — приводит слова Лепса kp.ru.
После откровенного признания артист исполнил ещё несколько своих хитов на радость публике.
Ранее Лепс объяснил, почему его дети учатся не в России. При этом артист вспомнил про Ивана Грозного и Петра I.