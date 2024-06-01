"Замечательная, светлая": Лепс с теплотой вспомнил доброе общение с Заворотнюк

Певец Григорий Лепс посетил церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. В беседе с журналистами артист признался, что не был близко знаком со звездой "Моей прекрасной няни", но несколько раз пересекался — и это было очень тёплое и доброе общение. Лепс напомнил, что помимо кинокартин, Заворотнюк была прекрасной театральной актрисой.