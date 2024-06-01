Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 11:12

"Замечательная, светлая": Лепс с теплотой вспомнил доброе общение с Заворотнюк

Лепс заявил, что Заворотнюк была прекрасной театральной актрисой

Певец Григорий Лепс посетил церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. В беседе с журналистами артист признался, что не был близко знаком со звездой "Моей прекрасной няни", но несколько раз пересекался — и это было очень тёплое и доброе общение. Лепс напомнил, что помимо кинокартин, Заворотнюк была прекрасной театральной актрисой.

Лепс с теплотой вспомнил доброе общение с Заворотнюк. Видео © Life.ru

"Замечательная была. Очень открытый человек, светлый. Я так её помню. На моей памяти это было очень хорошее общение, человеческое. Работала для всех нас. Хорошие фильмы! Не только "Моя прекрасная няня", были замечательные роли, театральные", — отметил певец.

Костомаров с супругой приехали проститься с Заворотнюк в Покровский монастырь
Костомаров с супругой приехали проститься с Заворотнюк в Покровский монастырь

Как сообщал Life.ru, о смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. На протяжении нескольких лет актриса боролась с раком мозга, причём болезнь протекала в агрессивной форме. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" перепробовала все методы лечения, в том числе экспериментальный: специально для неё российские врачи разработали препарат. В субботу, 1 июня, в Москве проходит церемония прощания с Заворотнюк. Её похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с Юрием Шатуновым и Валентином Гафтом.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) gvleps, a_zavorotnyuk

Никита Осипов
  • Новости
  • Умерла Анастасия Заворотнюк
  • Григорий Лепс
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Только на Life
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров