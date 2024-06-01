"Замечательная, светлая": Лепс с теплотой вспомнил доброе общение с Заворотнюк
Лепс заявил, что Заворотнюк была прекрасной театральной актрисой
Певец Григорий Лепс посетил церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. В беседе с журналистами артист признался, что не был близко знаком со звездой "Моей прекрасной няни", но несколько раз пересекался — и это было очень тёплое и доброе общение. Лепс напомнил, что помимо кинокартин, Заворотнюк была прекрасной театральной актрисой.
Лепс с теплотой вспомнил доброе общение с Заворотнюк. Видео © Life.ru
"Замечательная была. Очень открытый человек, светлый. Я так её помню. На моей памяти это было очень хорошее общение, человеческое. Работала для всех нас. Хорошие фильмы! Не только "Моя прекрасная няня", были замечательные роли, театральные", — отметил певец.
Как сообщал Life.ru, о смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. На протяжении нескольких лет актриса боролась с раком мозга, причём болезнь протекала в агрессивной форме. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" перепробовала все методы лечения, в том числе экспериментальный: специально для неё российские врачи разработали препарат. В субботу, 1 июня, в Москве проходит церемония прощания с Заворотнюк. Её похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с Юрием Шатуновым и Валентином Гафтом.
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