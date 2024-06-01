Тарасова приехала в Покровский монастырь, чтобы проститься с Заворотнюк
Татьяна Тарасова приехала в Покровский монастырь в Москве, где проходит церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. На видео Life.ru — то, как заслуженный тренер СССР по фигурному катанию выходит из автомобиля и садится в коляску.
Тарасова приехала в Покровский монастырь, чтобы проститься с Заворотнюк. Видео © Life.ru
Напомним, в Москве началась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Помимо обычных жителей столицы в Покровский женский монастырь приехали многие известные личности и близкие заслуженной артистки России. Так, одними из первых на территории заметили певицу Лолиту, дрессировщика Эдгара Запашного и хореографа Илью Авербуха, а позднее — пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его супругу Татьяну Навку.
О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. С 2019 года актриса, наиболее известная по главной роли в сериале "Моя прекрасная няня", боролась с агрессивной формой рака головного мозга. Она перепробовала все методы лечения, даже экспериментальный. Так, специально для артистки создали препарат, который должен был помочь в борьбе с недугом, однако, по данным Life.ru, её близкие получили лекарство лишь со второго раза. По словам продюсера Сергея Дворцова, незадолго до смерти Заворотнюк сильно похудела, перестала двигаться и отвечать на звонки. Её похоронят на Троекуровском кладбище, где по соседству уже погребены, например, певец Юрий Шатунов и актёр Валентин Гафт. Мы показывали, как выглядит этот участок.
Life.ru