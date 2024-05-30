Похудела на 15 кг и уже не отвечала на звонки: Продюсер рассказал о последних неделях жизни Заворотнюк

"Мы как-то с периодичностью созванивались, чем могли, тем помогали. Хотя они даже и в деньгах не нуждались. Но я знаю, что за две недели до ухода она перестала двигаться от слова совсем. Похудела, наверное, килограммов на 15. И речь у неё уже прям нарушилась. То есть, если можно было написать Насте, она могла как-то ответить, то вот эти две недели, возможно, даже и три, она просто перестала отвечать на телефонные звонки, на эсэмэски. Понятное дело, ей было очень тяжело говорить, мы её старались не беспокоить", — сказал Дворцов.