Похудела на 15 кг и уже не отвечала на звонки: Продюсер рассказал о последних неделях жизни Заворотнюк
Продюсер Дворцов рассказал, что последние недели Заворотнюк уже не отвечала на звонки
Анастасия Заворотнюк. Обложка © ИТАР-ТАСС / Елизавета Карпушкина
Уход из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк — это огромная потеря для всей страны: умерла талантливая, красивая, яркая артистка и замечательный человек. Об этом заявил Life.ru продюсер, концертный директор Сергей Дворцов. Он выразил соболезнования семье Анастасии и рассказал о том, как она жила последнее время.
"Мы как-то с периодичностью созванивались, чем могли, тем помогали. Хотя они даже и в деньгах не нуждались. Но я знаю, что за две недели до ухода она перестала двигаться от слова совсем. Похудела, наверное, килограммов на 15. И речь у неё уже прям нарушилась. То есть, если можно было написать Насте, она могла как-то ответить, то вот эти две недели, возможно, даже и три, она просто перестала отвечать на телефонные звонки, на эсэмэски. Понятное дело, ей было очень тяжело говорить, мы её старались не беспокоить", — сказал Дворцов.
Продюсер назвал артистку замечательным человеком и вспомнил, что на съёмочных площадках она всегда шутила. Актёрскому цеху было трудно принять её болезнь, и все до последнего надеялись, что Заворотнюк победит, потому что она сильный человек, как оловянный солдатик, добавил Дворцов.
"Низкий поклон её дочери Ане, Петру [муж Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышёв]. Это те люди, которые были с ней 24/7 рядом. Петя работы лишился в первое время, насколько мы помним. Аня, её дочка, тоже жертвовала очень многим. Светлая память Насте", — сказал продюсер.
Сегодня, 30 мая, стало известно, что умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Страшное заболевание у звезды сериала "Моя прекрасная няня" выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Милы. Артистка перенесла трепанацию черепа в Германии, однако серьёзных улучшений не последовало. Речь шла о глиобластоме — одной из самых агрессивных форм рака. Коллеги выражают соболезнования семье Анастасии.