Не только няня Вика: 5 лучших ролей Анастасии Заворотнюк, которая умерла 30 мая К сожалению, сегодня стало известно, что знаменитая и многими любимая актриса не смогла победить рак. Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая 2024 года. В дань памяти предлагаем вспомнить самые яркие роли артистки, чтобы та не была заложницей одной роли. 30 мая, 07:23 25675 25675 Скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Life.ru вспоминает её лучшие роли. Обложка © Фильм "Моя прекрасная няня". Режиссёры Артур Румынский и др., сценаристы Константин Наумочкин и др. / Kino-teatr

30 мая стало известно, что умерла Анастасия Заворотнюк — актриса, многими любимая и знакомая по роли яркой, шумной и немного наивной няни Вики из сериала нулевых "Моя прекрасная няня". И если у её героини после всех трудностей наступает счастливый финал, то вот сама Анастасия, к сожалению, в сказку не попала.

"Код апокалипсиса", 2007 год

Кадр из фильма © "Код апокалипсиса". Режиссёр Вадим Шмелёв, сценарист Денис Карышев / Kino-teart

Если вы думали, что Анастасия Заворотнюк снималась только в мелодрамах и сериалах про любовь, то приготовьтесь удивляться. Суперженщина, агент ФСБ и спасительница мира — вот какое амплуа было у Заворотнюк в боевике под названием "Код апокалипсиса". По сюжету Анастасия играла роль агента спецслужб Мари и противостояла террористу, укравшему четыре ядерные боеголовки.

"Машенька", 1991

Кадр из фильма © "Машенька". Режиссёр Тамара Павлюченко, сценаристы Светлана Коновалова, Владимир Набоков / Kinopoisk

Одна из самых ранних и запоминающихся ролей Анастасии Заворотнюк была в фильме "Машенька" — это экранизация одноимённого произведения Владимира Набокова, написанного им в Берлине в 1926 году. На момент съёмок Заворотнюк было всего 20 лет.

"Наследник", 2002

Кадр из фильма © "Наследник". Режиссёр Владимир Любомудров, сценарист Владимир Любомудров / Kinopoisk

И пусть в этом фильме, рассказывающем про тяжёлые испытания в жизни людей, Анастасия играет не самую главную роль, но всё равно она оказывается в топе главных лиц кинокартины. В ней Заворотнюк предстаёт перед зрителями в виде дочери священника.

"Шекспиру и не снилось", 2007 год

Кадр из фильма © "Шекспиру и не снилось". Режиссёр Алексей Зернов, сценаристы Алексей Зернов, Владимир Зайкин, Мария Хмелик / Kinopoisk

Смешная, необычная и очень весёлая мелодраматичная комедия, в которой приняли участие главные звёзды сериала "Моя прекрасная няня". Заворотнюк исполнила роль мошенницы и воровки-домушницы Лизон. Её возлюбленным стал Мавродий, которого играл Сергей Жигунов. А также у них был приятель, в котором зрители узнали любимого дворецкого Бориса Смолкина.

"Мамы", 2012

Кадр из фильма © "Мамы-3". Режиссёр Георгий Малков, Эмиль Никогосян, сценаристы Эмиль Никогосян, Александр Маркин / Kinopoisk

Одна из последних ролей Анастасии Заворотнюк на большом экране. Название говорит само за себя — речь пойдёт о мамах. По сюжету перед зрителями предстанут по очереди восемь рассказов про разных персонажей, одним из которых и окажется Анастасия. Также в своём амплуа этого фильма Заворотнюк потом возвратилась в "Мамы-3".

Авторы Елизавета Терешкова