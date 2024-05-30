"Моя душа всегда с тобой!": Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как узнала о смерти мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как узнала о смерти мамы
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Анастасия Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк выложила в соцсетях прощальный пост в память о своей матери, которая умерла сегодня ночью после продолжительной борьбы с раком мозга. Анна была рядом с актрисой в последние дни жизни — она две недели назад прилетела из Дубая из-за ухудшения её самочувствия.
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Zavorotnyuk
"Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой!" — написала на личной странице в социальной сети дочь актрисы Анна.
Девушка выложила редкое фото с мамой, снятое до всех потрясений и страшного диагноза — 8 лет назад. Она написала, что вчера вечером телефон показал ей этот кадр. На нём они счастливые и мокрые, поскольку попали под сильный дождь и прятались под деревом в ожидании подмоги.
Напомним, о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно сегодня. На протяжении последних нескольких лет актриса боролась от глиобластомы — агрессивной раковой опухоли головного мозга. Страшная болезнь обнаружилась после рождения её дочки Милы в 2018 году. Родственники артистки долгое время старались минимально комментировать её состояние. В феврале прошлого года появилась информация о том, что Анастасию выписали из частной онкологической клиники по завершении курса лечения и отправили лечиться амбулаторно в её доме в Новой Москве. В последний раз информация о самочувствии Заворотнюк появлялась в декабре 2023-го: её дочь Анна решила рассказать о состоянии мамы.