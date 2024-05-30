"Моя душа всегда с тобой!": Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как узнала о смерти мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк выложила в соцсетях прощальный пост в память о своей матери, которая умерла сегодня ночью после продолжительной борьбы с раком мозга. Анна была рядом с актрисой в последние дни жизни — она две недели назад прилетела из Дубая из-за ухудшения её самочувствия.

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Zavorotnyuk

"Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой!" — написала на личной странице в социальной сети дочь актрисы Анна.