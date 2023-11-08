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8 ноября, 06:34

Пётр Чернышёв показал подросшую дочку от Заворотнюк

Муж Заворотнюк вышел на лёд с пятилетней дочерью Милой

Фигурист Пётр Чернышёв вышел на лёд вместе с пятилетней дочерью Милой от актрисы Анастасии Заворотнюк. Это произошло после ледового шоу Татьяны Навки, где спортсмен исполнил главную роль.

Фигурист Пётр Чернышёв вышел на лёд вместе с пятилетней дочерью Милой. Видео © Telegram / Тулуп Тутберидзе

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Чернышёв вынес дочь на лёд на руках, а затем они сделали совместное фото с другими участниками шоу. Мила появилась в розовом костюме и с плюшевым зайцем. В Сети поразились, как девочка похожа на своего знаменитого отца.

Напомним, уже несколько лет российская актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу "Моя прекрасная няня", борется с раком головного мозга. Страшное заболевание выявили как раз после рождения Милы. Родные артистки стараются как можно реже давать какие-либо комментарии по поводу болезни. В феврале стало известно, что Заворотнюк выписали из частной онкоклиники после очередного курса лечения, и сейчас Анастасия продолжает лечение дома в Крёкшине. В начале ноября дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии мамы.

Обложка ©

Telegram / Тулуп Тутберидзе

Илья Суриков
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