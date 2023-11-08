Пётр Чернышёв показал подросшую дочку от Заворотнюк

Фигурист Пётр Чернышёв вышел на лёд вместе с пятилетней дочерью Милой от актрисы Анастасии Заворотнюк. Это произошло после ледового шоу Татьяны Навки, где спортсмен исполнил главную роль.

Чернышёв вынес дочь на лёд на руках, а затем они сделали совместное фото с другими участниками шоу. Мила появилась в розовом костюме и с плюшевым зайцем. В Сети поразились, как девочка похожа на своего знаменитого отца.